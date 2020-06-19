2020-06-19T14:03:37+03:00
Общество

Первый Парад Победы: как это было 75 лет назад

«Комсомольская правда» подготовила подарок для читателей в преддверии празднования
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Вместе с еженедельным выпуском газеты вы получите уникальный архивный номер «КП»Вместе с еженедельным выпуском газеты вы получите уникальный архивный номер «КП»
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24 июня 2020 года во всех городах страны пройдет Парад Победы. По этому торжественному поводу читателей «Комсомольской правды» ждёт подарок. Вместе с еженедельным выпуском газеты вы получите уникальный архивный номер «КП», посвященный первому Параду Победы, состоявшемуся 24 июня 1945 года.

Но это ещё не всё. Вас ждут лучшие публикации «Комсомолки» того периода: обложка газеты от 26 июня 1945 года с отчетом с Парада, подлинник знаменитого тоста Сталина «За здоровье русского народа», уникальные фотографии и репортажи корреспондентов «Комсомольской правды».

Отдельная рубрика будет посвящена малоизвестным фактам. Почему историческим парадом командовал не верховный главнокомандующий, а маршал Жуков? Почему не пронесли по Красной площади Знамя Победы? Был ли среди участников героический пес Джульбарс? Как шили форму для этого знаменательного события?

Спрашивайте «Комсомолку» в киосках вашего города, не пропустите уникальный спецвыпуск к Параду Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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