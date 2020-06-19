2020-06-19T15:29:08+03:00
Происшествия

Москвичка, убитая ревнивым парнем дочери-модели, писала книги, а деньги отдавала больным детям

Ее вместе с внуком застрелил отвергнутый бойфренд дочки [эксклюзив kp.ru]
Андрей АБРАМОВ
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Во время стрельбы погибли Светлана и ее внук Матвей.Во время стрельбы погибли Светлана и ее внук Матвей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Второй день столица обсуждает ЧП на севере Москвы. В одной из многоэтажек Коптево 22-летний Севастьян Путинцев расстрелял семью бывшей подруги. Из карабина «Сайга» и травматического пистолета псих убил модель Елизавету, ее мать Светлану и четырехлетнего племянника Матвея. О погибших kp.ru рассказала подруга семьи Татьяна:

— Светлана светлый, солнечный человек. Всегда отзывчивая, спокойная, рассудительная. Мы с ней работали в магазине дизайнерских изделий из стекла. Она была консультантом. Потом ушла в различные парфюмерные и косметические отделы.

У Светланы две дочери. Старшая Инна — дизайнер, мать двух сыновей. Один из них — Матвей и был убит Путинцевым. Внуки жили вместе с бабушкой, но младший в момент трагедии был с мамой на прогулке.

— Когда Инна родила Матвея — первенца, Света была так вдохновлена! Она написала детскую книгу. В нее вошли стихи, задачки. Даже иллюстрации Светлана сама нарисовала. На свои деньги она напечатала небольшой тираж и распродала. Вырученные средства передала в благотворительный фонд, который помогает больным детям, — сообщила Татьяна «Комсомольской правде».

Светлана с супругом много путешествовали и с собой брали внуков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана с супругом много путешествовали и с собой брали внуков.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруг Светланы — не отец ее дочек. Ему, как и погибшей, слегка за 50. Но по словам подруги, муж был «настоящим принцем».

— Они много путешествовали. С собой брали внуков. Супруг ее — подарок. Постоянные цветы, презенты, внимание. Она этого заслуживала…

Елизавета подрабатывала моделью, участвовала в показах Вячеслава Зайцева. Фото: соцсети

Елизавета подрабатывала моделью, участвовала в показах Вячеслава Зайцева.Фото: соцсети

Про убитую дочь Елизавету известно немного. Она окончила Московский авиационный институт. Подрабатывала моделью. Участвовала в показах Вячеслава Зайцева. Друзья говорят, что она любила вечеринки. Отношения с Севастьяном у них были долгими — около пяти лет. Пара часто ругалась и бойфренд приезжал под окна на стареньком «Крайслере», забирался на крышу и кричал слова любви.

Тело стрелка нашли в той же квартире рядом с оружием. Фото: соцсети Фото: соцсети

Тело стрелка нашли в той же квартире рядом с оружием. Фото: соцсетиФото: соцсети

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о массовом убийстве на улице Приорова. Но отвечать за преступление некому. Тело стрелка нашли в той же квартире рядом с оружием. Он произвел не меньше 20 выстрелов. А перед расстрелом возлюбленной приковал ее наручниками.

Отвергнутый любовник убил целую семью.После расставания он изводил возлюбленную ревностью. А потом решил, что раз она не досталась ему, то не достанется никому. А заодно убил всю семью девушки, включая её 4-летнего племянника…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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