ВКонтакте проведёт главный онлайн-выпускной страны с участием Басты, Zivert и Тимы Белорусских

ВКонтакте организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. 27 июня выпускников поздравят кумиры: Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители масштабного концерта смогут лично пообщаться с артистами и ведущими, а также выиграть самые разные подарки — от iPhone до умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся. А учителя смогут поздравить выпускников с помощью массового группового видеозвонка в Одноклассниках.

Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте:

«В этом году многие не смогут отметить окончание школы так, как хотели бы. Поэтому мы решили устроить альтернативный праздник — не менее запоминающийся, чем те, которые могли бы пройти офлайн. На „Основной выпускной“ мы пригласили артистов, которых, судя по чарту музыки ВКонтакте, особенно любят подростки. Надеемся, наш подарок обрадует выпускников — и немного сгладит отсутствие офлайн-праздника».

Трансляция «Основного выпускного» начнётся в 18:00 в сообществе «Официальные страницы». Также праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.

Выпускников ждут концерты от любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок — личное общение с кумиром. Повезти может каждому: накануне праздника музыканты проведут конкурсы в своих сообществах — и уже во время «Основного выпускного» созвонятся с победителями в групповых видеозвонках ВКонтакте. Пообщаться можно будет и с ведущими трансляции — они случайным образом будут выбирать пользователя среди комментаторов и звонить ему. Те, кто возьмёт трубку, не только примут поздравления от звёзд, но и получат призы.

Выигрывать подарки бывшие школьники будут как во время «Основного выпускного», так и в его преддверии. Например, среди призов — iPhone, AirPods, iPad и умная колонка Капсула. Также самые внимательные зрители смогут получить музыкальную подписку ВКонтакте на три месяца всего за рубль — для этого нужно перейти по специальной ссылке, которая будет появляться во время эфира.

Также выпускников поздравит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Любой выпускной не обходится без наставлений от учителей. Технологии видеозвонков социальной сети Одноклассники позволят бывшим школьникам получить поздравления в режиме онлайн. 100 учителей со всей России соберутся в массовом групповом звонке в ОК, пообщаются с ведущими и дадут своё напутствие будущим студентам. Звонок с учителями и их поздравления увидят все зрители онлайн-выпускного.

Подготовиться к знаменательному дню выпускникам помогут мастер-классы, которые пройдут 26 июня в сообществе Glamour. Стилист Lamoda, знаменитые визажисты и бьюти-блогеры — Ксения Шипилова, Ольга Романова, Елена Крыгина и Денис Петюк — расскажут, как подобрать наряд и самостоятельно сделать вечерний макияж и причёску, а также разыграют по 10 эксклюзивных наборов косметики.

Активности для выпускников приготовили и другие проекты Mail.ru Group. «Почта Mail.ru» специально к торжеству запустила сервис myfuture.mail.ru, с помощью которого каждый выпускник может написать себе письмо в будущее. Для этого нужно указать адрес электронной почты и отправить сообщение — оно придёт ровно через год. Кроме того, Delivery Club разыграет для выпускников промокоды для заказа еды в ресторанах сервиса.