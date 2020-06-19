Одноклассники запустили акцию ко Дню медицинского работника с рамками на аватар и концертом с «Би-2», Сергеем Жуковым и другими звездами

Социальная сеть Одноклассники создала специальные рамки «Спасибо медикам!» на фотографии профиля ко всероссийскому Дню медицинского работника. С помощью новых пользователи соцсети могут украсить аватарку и поблагодарить врачей за их ежедневный труд и, в частности, за борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции. Желающие также могут приглашать своих друзей адресно, отмечая их в приложении «Волшебные рамки». Пользователи ОК могут установить рамку «Спасибо медикам!» как постоянную фотографию профиля или задать срок, в течение которого она будет отображаться.

Кроме рамок на фотографию профиля, пользователи ОК смогут поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков, которые по традиции будут доступны к празднику на витрине подарков соцсети.

Также 21 июня в ОК состоится концерт #МедДень2020 в официальной группе телеканала «Доктор» с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, групп «Би-2» и других исполнителей. Помимо артистов, в прямом эфире медицинских работников поздравят Эвелина Закамская — главный редактор телеканала «Доктор», Денис Проценко — российский врач анестезиолог-реаниматолог, Алексей Свет — главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова и телеведущий на канале НТВ, Леонид Рошаль — советский и российский педиатр и хирург и другие известные медики.

С момента объявления пандемии социальная сеть Одноклассники всячески поддерживает своих пользователей в борьбе с коронавирусом. Команда ОК создала маску дополненной реальности «Береги себя» для приложения OK Live с анимированными рекомендациями по защите от COVID-19, предложила пользователям поставить рамки для аватарок «Вместе против вируса» с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем, а также запустила ленту новостей о коронавирусе от 150 федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ.