2020-06-20T00:19:35+03:00
Общество

Сын Никиты Хрущева, скончавшийся в США, будет похоронен в Москве

Вдова Сергея Никитича - Валентина Голенко - рассказала об этом обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments7
Сергей ХрущевСергей ХрущевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего советского руководителя Никиты Хрущева, Герой Социалистического Труда Сергей Хрущев. Его вдова Валентина Николаевна, отвечая на мои вопросы, сообщила также: информация о том, что её муж умер от коронавируса, не соответствует действительности.

- Нет, он умер не от короны, - сказала Валентина Голенко. - От старости. У него ушла сила... Раз - и все.

- Где Сергей Никитич будет похоронен? - задал я вопрос.

- Он будет похоронен в Москве.

- А когда?

- Ну, когда на самолете можно прилететь будет, тогда и привезу... Позвоните через недельку, ладно?

Я выразил Валентине Николаевне свои соболезнования, она их приняла с благодарностью.

Напомню: сын бывшего советского руководителя Никиты Хрущева - Сергей Хрущев - скончался в американском городе Провиденсе 18 июня. В США Сергей Никитич постоянно проживал с начала 1990-х, имел двойное гражданство - российское и американское.

Валентина Голенко была третьей женой сына Никиты Хрущева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Хрущев считал, что его отец зря вынес Сталина из Мавзолея

О том, что Сергея Хрущева не стало 18 июня, сообщил его друг - бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Гаррисон (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На МКС разделили воздух для поиска источника бензола
У терпевшего 18 часов после 10 бутылок пива мужчины лопнул мочевой пузырь
Пресс-секретарь Трампа объяснила, почему не наденет маску на крупном предвыборном митинге
Большинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам за рабство предков
Собянин призвал сохранить режим "удаленки" в Москве
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Когда боль в груди говорит о раке, объяснила врач
В России появился сервис "Поступление в вуз онлайн"
Перед первым после перерыва матчем РФПЛ наградили медиков, борющимся с COVID-19
В Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший
Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Президент Туркмении не придет на парад Победы в Москву
Песков: "Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле
В Бундестаге призвали отказаться от "Северного потока-2"
Не призывала бойкотировать: орловский инфекционист объяснила свои слова про голосование
Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
В Минэкономразвития сообщили, на сколько снизился ВВП
Центробанк не стал включать вторую волну коронавируса в базовый сценарий
Росстат сообщил, на сколько снизились зарплаты россиян в апреле
Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса