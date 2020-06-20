Сын Никиты Хрущева, скончавшийся в США, будет похоронен в Москве
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего советского руководителя Никиты Хрущева, Герой Социалистического Труда Сергей Хрущев. Его вдова Валентина Николаевна, отвечая на мои вопросы, сообщила также: информация о том, что её муж умер от коронавируса, не соответствует действительности.
- Нет, он умер не от короны, - сказала Валентина Голенко. - От старости. У него ушла сила... Раз - и все.
- Где Сергей Никитич будет похоронен? - задал я вопрос.
- Он будет похоронен в Москве.
- А когда?
- Ну, когда на самолете можно прилететь будет, тогда и привезу... Позвоните через недельку, ладно?
Я выразил Валентине Николаевне свои соболезнования, она их приняла с благодарностью.
Напомню: сын бывшего советского руководителя Никиты Хрущева - Сергей Хрущев - скончался в американском городе Провиденсе 18 июня. В США Сергей Никитич постоянно проживал с начала 1990-х, имел двойное гражданство - российское и американское.
Валентина Голенко была третьей женой сына Никиты Хрущева.
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ИСТОЧНИК KP.RU