2020-06-20T08:46:35+03:00
Звезды

«До карантина и после»: Похудевшего Баскова сложно узнать

Артист выложил честное фото
Игорь ПОЛЯКОВ
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Артист выложил честное фотоАртист выложил честное фотоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак и Тина Канделаки продолжают «щипать» друг друга в соцсетях. Правда, никто не понимает, какая «кошка» пробежала между бывшими подругами, что их так теперь трясёт друг от друга. Так, Собчак выложила в Инстаграме своё фото до и после фотошопа со словами, мол, не обижайтесь, без прикрас я порой не узнаю своих знакомых при встрече.

Канделаки тут же опубликовала ответный коллаж, доказав заклятой подруге, что и после лёгкого фотошопа похожа на себя.

Разбавить женскую компанию решил резко похудевший на карантине Николай Басков, разместивший в соцсетях честное фото до терзаний диетами и после.

- До карантина и после. Меня теперь тоже не узнают, - засмеялся артист.

Напомним: за карантин Николай Басков похудел на 16 кило.

- Решил стряхнуть стразы, - смеётся певец.

Как признался артист Ивану Урганту, на самоизоляции он «ничего не готовил, только траву щипал».

- В день минимум два литра воды выпивать надо,-рассказывал в интервью kp.ru о правильном питании Николай Басков. - Я пью больше - около 4-х литров. Ориентируйтесь обязательно на мнение врача. Ведь не всем можно пить столько воды. У кого-то почки не позволяют. Сок, суп, чай, кофе - ничего из перечисленного чистую воду не может заменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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