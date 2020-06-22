Худеем на окрошке: три легких рецепта для желающих скинуть вес

– Окрошка – не только легкое летнее блюдо, но и дополнительный источник жидкости. Она содержит много свежих овощей и зелени, которые и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки, - говорит диетолог-эндокринолог, д.м.н. Наталья Фадеева. - В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, но почти в каждом присутствуют картошка, редис, огурцы, яйца, зелень. Большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу (реже ветчину). Для заправки одни признают только квас, другие – кефир, кто-то непременно добавляет сметану и горчицу.

Что же предпочесть тем, кто хочет сбросить вес после самоизоляции?

Чем заливать?

– Для тех, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде (при желании можно кефир слегка разбавлять водой), – рекомендует Наталья Фадеева. – Можно заправлять окрошку таном, но тан не всем подойдет из-за большого количества соли. Да и в целом, соль желательно сократить в повседневном рационе, потому что она задерживает воду в организме, вызывает отеки и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. По рекомендациям ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), норма употребления добавочной соли в день – 3–5 г (это одна чайная ложка соли без горки). Если любите традиционную окрошку на квасе, лучше готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара.

ВАЖНО

А ведь кому-то и нельзя!

- Нежелательно есть окрошку перед сном, потому что мясо содержит тирозин, не дающий заснуть мозгу, а окрошка на квасе может вызывать газообразование и вздутие живота, что также не способствует хорошему сну. Если вам очень захотелось съесть вечером окрошки, то пусть она будет без мяса, – советует диетолог Наталья Фадеева.

Есть люди, которым от окрошки лучше отказаться вовсе. Например, кефир и квас противопоказаны при язве, желчекаменной болезни, при обострении хронических заболеваний ЖКТ. И, конечно, сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

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КСТАТИ

Три легких рецепта

Тем, у кого нет противопоказаний к окрошке, и кто любит экспериментировать, предлагаем приготовить суп по рецептам Марии Ковалевой, фуд-фотографа, блогера.

Готовятся они стандартно: все, что нужно — сварить, а потом порубить, к ним добавить зелень и прочие ингредиенты.

1. Окрошка на кефире с перепелиными яйцами

Ингредиенты: 150 г вареного куриного филе, 2 огурца, 6–8 перепелиных яиц, петрушка, укроп, зеленый лук, соль, кефир (жирность 1%).

Особенности: перепелиные яйца отваривать вкрутую нужно 1–2 минуты после закипания. После этого стандартно обдать холодной водой, очистить и порубить ножом. Добавить в общую миску. Перемешать с другими ингредиентами, посолить. Потом разложить по тарелкам, влить кефир и сразу же подавать.

Калорийность порции: 370 ккал

Существует много рецептов окрошкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Легкая окрошка на тане без мяса

Ингредиенты: 1 картофелина (сваренная в мундире), 6 редисок, 2 огурца, фиолетовый базилик, кинза, тархун, укроп и другая зелень, тан для подачи.

Особенности: редис лучше тереть на крупной терке, а огурец и картофель порубить кубиками. Перемешать все в миске вместе с зеленью, посолить, перемешать, разложить по тарелкам, влить тан и сразу же подавать.

Калорийность порции: 285 ккал

3. Вариация на тему классической окрошки

Ингредиенты: 120 г докторской колбасы (для тех, кто следит за фигурой, заменить на отварное филе курицы), 1 огурец, 4–5 редисок, 2 яйца, 1 картофелина (сваренная в мундире), укроп, петрушка, зеленый лук. Квас для подачи. Для заправки: 2 ч. л. горчицы, лимонный сок (по вкусу), соль, сахар (по вкусу).

Особенности: все ингредиенты (колбасу, картофель, огурец, белки яиц) нарезать небольшими кубиками. Редис натереть на терке. Зелень мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам.

Приготовить пикантную заправку: растереть желтки с горчицей, лимонным соком, солью и сахаром.

Разложить окрошку по тарелкам, добавить холодный квас и пикантную заправку. Сразу же подавать. По вкусу и по желанию в окрошку можно добавить немного сливочного хрена.

Калорийность порции: с докторской колбасой – 858 ккал, с отварной куриной грудкой – 667 ккал.