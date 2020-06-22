2020-06-22T08:37:54+03:00
Происшествия

Блогер Настя Тропицель погибла на Бали. Главное

Популярный блогер Настя Тропицель погибла в ДТП
Ася КУЗНЕЦОВА
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Последние дни жизни 18-летняя Настя провела на Бали вместе со своей семьейПоследние дни жизни 18-летняя Настя провела на Бали вместе со своей семьейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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21 июня известный российский блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии.

Родители Тропицель сообщили о случившемся в Instagram-аккаунте девушки.

Девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Предположительно от травмы головы.

ДТП произошло на проспекте Сансет Роуд в 13:45 по местному времени. Тело Насти Тропицель отвезли в больницу Санглах в Денпасаре.

Очевидцы сообщили, что Тропицель была за рулём мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр.

Настя Тропицель приобрела популярность в интернете несколько лет назад. Девушка бросила школу, посвятив себя YouTube-каналу, и заработала первый миллион в 15 лет. В YouTube и Instagram на неё подписаны более миллиона человек.

На Бали в ДТП погибла известная блогер Настя Тропицель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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