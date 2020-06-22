Блогер Настя Тропицель погибла на Бали. Главное

21 июня известный российский блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии.

Родители Тропицель сообщили о случившемся в Instagram-аккаунте девушки.

Девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Предположительно от травмы головы.

ДТП произошло на проспекте Сансет Роуд в 13:45 по местному времени. Тело Насти Тропицель отвезли в больницу Санглах в Денпасаре.

Очевидцы сообщили, что Тропицель была за рулём мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр.

Настя Тропицель приобрела популярность в интернете несколько лет назад. Девушка бросила школу, посвятив себя YouTube-каналу, и заработала первый миллион в 15 лет. В YouTube и Instagram на неё подписаны более миллиона человек.