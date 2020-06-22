Влюбленный мотоинструктор раскрыл последний разговор с погибшей Настей Тропицель

Возлюбленный 18-летней Насти Тропицель обнародовал не только детали смертельного ДТП, в котором погибла девушка, но и раскрыл детали последнего разговора с ней. Молодые люди встречались всего два месяца. Однако, как признался мотоинструктор, за это время Настя стала ему по-настоящему близким и родным человеком.

Виктор опубликовал в блоге несколько сообщений, посвященных Насте Тропицель. "Вчера погибла моя девочка, мой самый родной человек. Нет сил это переживать, хотелось бы поменяться с ней местами, но жаль, что это невозможно. Это случилось на моих глазах и до сих пор эта картина не покидает мой мозг", - начал мотоинструктор свою исповедь.

По его словам, они познакомились, когда Настя ему написала с просьбой научить ее ездить на мотоцикле. "И в первый же день встречи с моей девочкой уже ощущалась та родственная связь, которая может перейти в глубокие чувства... Сейчас невероятно разрывается сердце от того, что такое стечение обстоятельств произошло у моей любимой светлой девочки. Утром мы лежали, смотрели друг другу в глаза и у меня на глазах были слезы счастья от того, что среди всех людей мы выбрали друг друга и я ощущаю такое глубочайшее соединение душ. Днем это были слезы величайшей боли, которую я не испытывал никогда, даже когда умер мой родной отец", - написал Виктор.

viktoradjan Я люблю тебя. Навечно

Молодой человек также раскрыл последний разговор с возлюбленной. "За несколько дней до этого мы медитировали у океана. Настенька после медитации поделилась откровением: «Иногда я беспокоюсь о своем бизнесе, о деньгах и это беспокойство мешает мне быть счастливой. Сейчас я понимаю, что есть жизнь в моменте, сейчас, я вижу своими глазами океан, я пью холодный кокос и ты держишь мою руку. У нас есть все в жизни, чтобы быть счастливыми», - откровенничает мужчина.

Виктор назвал Анастасию своей "душой в этой жизни". "Настя была той сильнейшей в моей жизни любовью, с которой хотелось жить. И сейчас, вместе с ее телом что-то умерло и у меня. Мне просто до крика хочется чтобы осталась та связь душ, которая была. И вчера ночью, когда я уже не мог плакать и просто лежал в кровати, я ощутил ясно ее объятия и любовь и ощущал всю ночь до рассвета. Я люблю тебя. Навечно", - резюмировал он.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. Стоит отметить, что после жуткой трагедии пользователи соцсетей обвинили в смерти Насти ее парня. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Виктор работал на Бали мотоинструктором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786242" frameborder="0"></iframe> 18-летняя блогер Настя Тропицель погибла на глазах у своего парня.

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