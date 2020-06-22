2020-06-22T15:14:30+03:00
В мире

Война с памятниками по-американски: журнал «Популярная механика» публикует инструкцию по сносу монументов

Сегодня под угрозой Теодор Рузвельт, а завтра, возможно, Статуя Свободы
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Страдают знаковые символы американской (да и мировой) культуры. В первую очередь - памятники.Страдают знаковые символы американской (да и мировой) культуры. В первую очередь - памятники.Фото: REUTERS
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За океаном - культурная революция». После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского - начались массовые протесты, под вроде бы правильным лозунгом «Долой расизм и всё, что с ним связано». Но низовые активисты понимают эту борьбу своеобразно. И переписывают историю… ничего в ней не понимая.

ТЕДДИ, ГЕТЬ!

Страдают знаковые символы американской (да и мировой) культуры. В первую очередь - памятники. Беспощадная война с ними, почти по сценарию украинского майдана, идёт в большинстве штатов.

В Нью-Йорке перед Американским музеем естественной истории стоит памятник Теодору Рузвельту. Однофамильцу того, кто заседал со Сталиным и Черчиллем в Ялте. И тоже великому президенту: правя в начале XX века, заложил основы нынешнего военно-морского флота США, сражался за социальную справедливость и геополитическое могущество. Не помогло. Вся проблема - монумент изображает Рузвельта верхом на коне, а по бокам, у стремян, - индеец и темнокожий. То есть цветные как бы ниже белого. Непорядок! Музей естественной истории объявил, что памятник будет снесён.

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Отдельные борцы за справедливость уже поговаривают, что недурно было бы «привести в порядок» и мемориал на горе Рашмор. Это всемирно известный памятник размером с пятиэтажный дом: выбитые в скале гигантские лица уже упомянутого Рузвельта, а также Авраама Линкольна и двух отцов-основателей США: Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. Мол, «это символ белых привилегий». Скажете: безумие, на великий монумент ни у кого не поднимется рука? Ну так ещё лет 10 назад и нынешний «памятникопад» невозможно было представить.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВАНДАЛА

Любая идея — ничто без идеологического обоснования. Так решили в американском издании журнала «Популярная механика». И опубликовали инструкцию: «Как сломать памятник с помощью науки». Добавив, правда, ремарку: мол, это просто отвлеченные рассуждения, мы не призываем к насилию. Ага, так кто-то и поверит.

«Используйте бутановые горелки, чтобы размягчить металл в основании статуи, и тогда 35 человек, взявшись за веревки, смогут её низвергнуть с пьедестала, — советуют авторитетные ученые. — При этом во избежание травматизма убедитесь, что первой человек, тянущий верёвку, находится на расстоянии, превышающем высоту статуи».

Другие, более детальные инструкции, с вашего позволения, публиковать не будем. А еще в теоретических рассуждениях этих «популярных механиков» фигурирует даже Статуя Свободы. Видимо, объявление «расистской» и ее — лишь вопрос времени.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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