Новый поворот в деле убийства темнокожего в США: Полицейский, задушивший Джоржда Флойда, был его старым приятелем

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 3

- О, боже, какой же ты здоровый, ты прямо гигант, - говорил закадровый голос. Он принадлежал Хабибу, который и снимал это сомнительное видео. Хабиб – бывший биржевой трейдер. «Мне все надоело, я уволился и решил открыть порносайт для темнокожих. Здесь будет любительское видео, я собираюсь ездить по разным штатам и делать для вас фильмы». Незамысловатое жизненное кредо Хабиб разместил на главной страничке своего проекта.

- Какой же у тебя рост, приятель? – продолжал удивляться порнорежиссер-любитель.

- Шесть футов сорок шесть дюймов (почти 195 см. – Авт.)! - отвечал здоровенный темнокожий мужик в майке-алкоголичке. На ней была надпись «Я молод и обожаю рисковать». Он прижимал к себе темнокожую девушку – известную, так скажем, в узких кругах порноактрису Кимберли Бринкс.

- Ким, ты такая крошечная рядом с ним, - присвистывал за кадром Хабиб.

- Ну я всего лишь пять футов с дюймом (чуть меньше 155 см. – Авт.), - засмущалась девушка. Или нет. Кто ж там разберет, где у этих порноактеров реальные эмоции, а где – игра.

Джордж Флойд был порноактеромФото: Кадр видео

- Большой Флойд, пойдем и сделаем это, - «пять футов с дюймом» ластилась к темнокожему гиганту.

Так начиналась бесславная карьера в порноиндустрии Джорджа Флойда (он снялся лишь в двух роликах). Через год Джордж умрет во время задержания полицией. Его смерть вдохновит десятки тысяч темнокожих американцев на бунты и погромы. Джорджу начнут посвящать иконы, лидеры американской Демократической партии – противники Трампа - будут преклонять пред образом «невинно убиенного» колени.

Как так вышло, что вполне обычная полицейская процедура – задержание обдолбанного наркотой хулигана – вызвала такие драматические последствия? Что полицейские сделали не так, или наоборот – они вели себя строго по инструкциям?

Об этом я попросил рассказать бывшего копа, экс-следователя Росса Дена. Мы закачали из Интернета несколько видео задержания Флойда – таких роликов полно, все происходила на глазах у десятка прохожих. И начали внимательно смотреть. Росс, по ходу драматической пьесы, делал свои профессиональные комментарии.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

25 мая. 19.57. Миннеаполис. Двое продавцов выходят из своего магазинчика и идут к припаркованному внедорожнику. Там сидит мужчина, который только что купил у них сигареты и расплатился поддельной купюрой. Продавцы просят вернуть пачку, в ответ слышат брань. Покупатель ведет себя агрессивно, неадекватно. Продавцы возвращаются в магазин, звонят в полицию. Первый экипаж приезжает через 17 минут.

20.32

Полицейские подходят к машине, где сидит мошенник. Он отказывается выходить. В рапорте коп позже укажет, что с виду подозреваемый был «очень сильно пьян». Полицейский силой вытаскивает его с водительского сидения, напарник помогает надеть наручники. Они ведут его на тротуар и усаживают у стены.

Полицейский Дерек Шавин душит негра Джорджа ФлойдаФото: Кадр видео

Росс Ден:

- Все делается совершенно корректно. Как и учат в полицейской академии. Копы оценили обстановку, увидели, что «клиент» не в себе. Поэтому применили к нему немного силы, чтобы вытащить из машины. Он же потенциально опасен, как водитель. И очень правильно сделали, что посадили его к стеночке. Задержанного так легче контролировать и тот, прислонившись, чувствует себя более расслабленно.

20.36.

Прямо к тому месту, где у стены сидит задержанный, подъезжает второй экипаж полиции. Один из копов выяснил имя хулигана. И попросил второй экипаж пробить его по базе.

Росс Ден:

- Так они и поняли, с кем имеют дело. Даже если вы и отбыли наказание – подобные записи в базе данных остаются навсегда.

Напомним, 46-летний Джордж Флойд никогда не был «белым и пушистым». Вот его послужной список:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783984" frameborder="0"></iframe> Во время ареста Джона Флойда долго не могли посадить в полицейскую машину.

+ попытка кражи,

+ грабеж,

+ хранение наркотиков,

+ нападение на беременную женщину с пистолетом в ее собственном доме.

Суммарный тюремный срок Флойда – 6,5 лет.

Бывший полицейский Росс Ден.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Росс Ден:

- Если бы они прямо там посадили Флойда в машину второго экипажа – пока он был еще послушен – то, возможно, все бы прошло без происшествий. Но по правилам, задержанного в участок увозит тот экипаж, который первым прибыл на место.

20.40.

Копы ведут Флойда к своей машине. Его «штормит», он падает прямо возле двери полицейского авто.

Росс Ден:

- Ситуация пока еще вполне под контролем. Флойд достаточно послушен, но копы настороже – они имеют дело с рецидивистом, который умеет пользоваться оружием.

20.41.

Копы пытаются посадить Флойда в машину, и тот начинает сопротивляться. В это время приезжает третий экипаж полиции. Один из вновь прибывших копов – Дерек Шавин (на него было 17 жалоб, он участвовал в трех перестрелкой, по итогам одной из них – был убитый).

Росс Ден:

- Обычно люди в наручниках становятся послушными. Но тут мы имеем дело с опасной личностью, при этом человек - с измененным сознанием. Позже выяснится, что он был под наркотиками. На такие происшествия приезжают все свободные поблизости экипажи.

20.42.

Приехавший полицейский Дерек Шавин сразу же бросается помогать первому экипажу засунуть Флойда в авто. В какой-то момент Дерек с противоположной стороны машины вытаскивает рецидивиста опять на улицу. И применяет против него прием удушения.

Копы решают вызвать «Скорую» - в результате потасовки у Флойда разбита губа.

Росс Ден:

- Нас обучают, как правильно применять удушение. Это действительно помогает успокоить особенно буйных задерживаемых. Но обычно это делается, когда человек еще не в наручниках. Если у него скованны руки, нас учат, что в таком случае надо вести себя более сдержанно. Задержанный, получается, не имеет никаких преимуществ перед тобой. Почему этот коп – Дерек Шавин – повел себя так агрессивно – не очень ясно. Правда, есть еще и психологический момент в работе полицейских. Мы входим в раж, когда преступник сопротивляется. А еще если еще и коллеги вокруг тебя так же себя ведут. Мы как бы подзадориваем друг друга – давай, давай, надаем этому отморозку!

20.50.

Приезжает «Скорая». Флойда, потерявшего сознание, забирают врачи. Позже он умирает в больнице. До этого коп Дерек Шавин 8 минут удерживал Флойда коленом у асфальта. И, как видно на записях, спрашивал у него, успокоится ли тот и сядет наконец-то в машину полиции? В ответ Флойд лишь хрипел: «Я не могу дышать». Эта фраза стала лозунгом массовых протестов в США.

Росс Ден:

- Это, конечно, против правил использовать удушение так долго. Тем более, что задержанный - в наручниках, и говорит, что ему плохо. А ему ведь на самом деле так было. Кроме наркотиков у него в крои еще обнаружили и коронавирус. Значит у него была пневмония. Но еще раз повторю – поведение копа, применяющего так долго удушение – совершенно не типично.

ИТОГО

Почему? Ответ на этот вопрос есть. Но в США во всех основных СМИ его обходят стороной. А в современном мире это означает жуткую истину: если про это не пишут в газетах и не показывают по ТВ – этого как бы и не существует.

Но в местных интернет-порталах Миннеаполиса пишут: коп Дерек Шавин и рецидивист Джордж Флойд вместе работали вышибалами в одном из ночных клубов. Они прекрасно знали друг друга и частенько ругались. Потому что Шавин очень поругивался на посетителей – в основном черных - этого злачного заведения.

- Копы могут подрабатывать в свободное время, - продолжает комментировать Росс Ден. - К тому же в разных штатах зарплаты у всех разные. Где-то ты вполне обеспеченный человек, а где-то все не так хорошо. И если у копа и Флойда был конфликт – это многое объясняет…

Шеф полиции Миннеаполиса даже сделал заявление, что нужно именно в этом искать причины случившегося. Правда, позднее он перестал про это говорить. А тот работник клуба, который несколько дней подряд утверждал, что у копа и Флойда были стычки – вчера отказался от своих слов. Мол, перепутал Флойда с другим чернокожим вышибалой. Даже и не знаю, с кем можно перепутать двухметрового и стокилограммового «героя» новой цветной революции…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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