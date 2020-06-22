2020-06-22T17:08:46+03:00
Экономика

В правительстве рассчитывают вывести из бедности восемь миллионов россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что к 2024 году можно достигнуть снижения уровня бедности в два раза
Виктор МАТРОСОВ
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Вице-премьер Татьяна ГоликоваВице-премьер Татьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В российском правительстве рассчитывают на выполнение национальной цели по снижению уровня бедности в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в передаче «Познер» на Первом канале.

- Все-таки мы рассчитываем, что снижения уровня бедности в два раза достигнуть можно, - сказала Голикова.

Напомним, по майскому указу президента от 2018 года поставлена задача – уровень бедности в России (то есть процент людей, которые получают меньше прожиточного минимума) не должен превышать 6,6%. Таким образом, если население страны останется неизменным, то число людей за чертой бедности не должно быть больше 9,7 млн человек. При этом, по итогам 2019 года в России было 18,1 млн бедных. То есть перед правительством стоит задача вывести из бедности порядка 8,4 млн россиян.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса число бедных в России не только не снизится, но и, скорее всего, увеличится.

Голикова в интервью Познеру также заявила, что считает недостаточным нынешний размер МРОТ (минимальный размер оплаты труда) – 12130 рублей.

- Это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем, - двигаться дальше по увеличению МРОТ, - сообщила вице-премьер.

НАГЛЯДНО

Сколько бедных было в России в разные годы

1992 – 49,3 млн (33,5% от всего населения).

1995 – 36,5 млн (24,8%).

1999 – 41,6 млн (28,4%).

2006 – 21,6 млн (15,2%).

2013 – 15,5 млн (10,8%).

2019 – 18,1 млн (12,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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