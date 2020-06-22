«Кристина с дочерью остались жить в доме»: Асмус с Харламовым договорились о разделе имущества

В это сложно поверить, но одна из идеальных пар звезд «Comedy Club» распалась. Гарик Харламов и Кристина Асмус разъехались и сейчас, по их словам, оформляют бумаги о разводе. У звезд нынешних и бывших этого проекта в отличии от остального шоу-бизнеса крепкие семьи – примерные браки у Павла Воли, Марины Кравец, Гарика Мартиросяна, Романа Юнусова, Демиса Карибидиса, Александра Реввы, Михаила Галустяна и других артистов. Друзья Гарика Харламова надеялись, что обойдется без развода. Но у этой истории любви печальный финал.

По инициативе Харламова коллеги, друзья, родные и даже стилисты пары получили сообщения просьбы – никак не комментировать этот развод. Однако нам удалось поговорить с коллегой звезды «Соmedy Club» и узнать детали этого расставания.

В этом году дочь пары Настя Харламова пойдет в первый класс. В том числе и поэтому Кристина с дочкой останется жить в элитном загородном поселке в Подмосковье – здесь неподалеку частная школа, где будет учится девочка.

asmuskristina Наша сладкая птичка

Дочь у Асмус и Харламова родилась в 2014-м году, тогда же глава семейства приобрел квартиру у метро проспект Мира – неподалеку от своего места работы. Покупка была сделана в ипотеку. А уже через год Харламов долг перед банком погасил досрочно, так как выиграл в казино в Латвии крупную сумму 317 тысяч евро (по курсу тех лет почти 24 миллионам рублей). Этот радостный факт не афишировал, как известно Гарик Харламов обижен на журналистов после первого развода, и о своей жизни предпочитает с тех пор не откровенничать. Тогда все сочувствовали первой экс-супруге Харламова (но об этом чуть позже). Так вот в латвийская пресса даже публиковала фото звезды из России с чеком на кругленькую сумму выигрыша.

И Харламов, и Асмус прилично зарабатывали поэтому обзавелись еще и загородным домом.

- Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства – потемки, - рассказал kp.ru телеколлега Гарика Харламова.

asmuskristina Семейный снимок на школьном спектакле Щелкунчик

Пара не скандалила и не изменяла на глазах у приятелей, поэтому о причинах развода сейчас коллеги могут лишь предполагать. А близкие, как известно, молчат. По словам коллег пары, прошлой осенью у пары не было разногласий, насторожило лишь то, что зимой отпуск Асмус провела с дочкой без мужа, но это можно было списать на график артиста.

Супруги поженились в 2013-м году, тогда же Гарик Бульдог Харламов со скандалом разводился с первой женой – с Юлей Лещенко у него отношения длились тоже семь лет! Расстались они в 2012-м, Лещенко воевала за деньги мужа, поэтому в интервью мстила разлучнице:

"Причина нашего развода – это Кристина Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с Кристиной Асмус, советую внимательнее следить за своими мужчинами".

Первая жена требовала от Харламова 2/3 его состояния (около 23 миллионов рублей). Но суд обязал Гарику выплатить экс-супруге сумму около 5 миллионов рублей.

asmuskristina , я так горжусь тобой!!!!!!!

Сейчас ситуация иная – во втором браке у Харламова родилась дочь, которую он очень любит и будет обеспечивать. Чаще всего звезды такого уровня договариваются на неофициальные выплаты для ребенка – в тех случаях, когда развод проходит мирно. Артист и бизнесмен Харламов зарабатывает в год по данным рейтинга наших богатых звезд в Forbes $2,1 млн. (145 млн. руб.). Гастроли, заказники, реклама, теле и продюсерская деятельность, бренд одежды – Харламов работает много. Кристина Асмус актриса востребованная, но получает меньше мужа.

- Сразу хочу прояснить – ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват, - сообщил Гарик в инстаграме о причинах развода.

asmuskristina Первый утренник

Однако все знают, что социальные сети звезды используют не только для размещения рекламы, пиара и привлечения внимания к своей персоне. Но еще и для манипуляции общественным мнением. Сообщение о разводе Харламов и Асмус опубликовали, потому что знают – сейчас начнется расторжение брака, и на сайте суда появится информация об этом, которая тут же попадет в прессу. Так что действовали на опережение. Будут искать причину развода в изменах – и тут опередим, скажем, что любовников нет. Может их и правда нет…

Интересная примета — Кристина Асмус не носила обручальное кольцо. Первое разрезали прямо на пальце – актриса была беременна, из-за чего обручалка давила и ее пришлось разрезать и выбросить. А второе кольцо у нее украли. А у Харламова, мол, аллергия на металл. Вот и не верьте после этого в приметы и рассказы психологов о кризисе в семейной жизни после семи лет брака.

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