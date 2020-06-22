2020-06-22T17:27:58+03:00
Звезды

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым

Артисты приняли решение расстаться еще год назад
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю.Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс.

"Шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третии в этом не виноват. Только мы сами", - написала Кристина Асмус в блоге.

По ее словам, никакого хайпа на своем разводе она делать не собирается. "Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", - добавила актриса.

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Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. Решение расстаться супруги приняли год назад
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Кристина заверила, что она и Гарик расстаются с большим уважением друг к другу. "Я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители", - подчеркнула артистка.

Асмус не скрывает, что тяжело переживает развод с Харламовым. "Это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению", - резюмировала она.

В свою очередь, Гарик написал: "Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение".

Артист подчеркнул, что их отношения переходит в другую стадию. "Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку", - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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