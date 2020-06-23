Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане

Как только появились первые сообщения о том, что Россия отказывается от своей радиолокационной станции в Казахстане, мне пришлось отвечать на десятки звонков корреспондентов различных российских и иностранных СМИ. И все задавали один и тот же вопрос: «Москва рассорилась с Нур-Султаном»?» (столицей Казахстана). А поводом для таких вопросов стало сообщение, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Минобороны РФ отказаться от соглашения с Казахстаном об использовании тамошнего казахстанского узла «Балхаш».

В его составе ключевая роль отводилась радиолокационной станции (РЛС) «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. РЛС "Днепр" в своем семействе «старушка» (родилась в середине 60-х годов), хотя для того времени была весьма дальнозоркой — обнаруживала запуски ракет на дальности в 2500 км. Но в последние годы в России появилась гораздо более «глазастая» РЛС - «Воронеж-М». Она видит цели на расстоянии, которое почти в 3 раза больше — 6000 км. А дислоцируется она под Орском (Оренбургская область). Оттуда совсем недалеко от Казахстана. И потому «Воронеж» легко перекрывает и пространство над республикой (нашим союзником по Организации Договора о коллективной безопасности), и в целом ракетоопасное направление в этом секторе.

Замена «Днепра» на «Воронеж» имеет и другой смысл: вдоль границ России создается сплошное радиолокационное поле, которое позволяет отслеживать пуски не только иностранных ракет, но и подъем в воздух боевой авиации. Отказ от РЛС «Днепр» имеет и еще одну причину — финансовую. России не придется «отстегивать» Казахстану немалые денежки (около $20 млн в год) за эксплуатацию объекта на его территории и аренду земли. К тому же РЛС «Воронеж», потребляет гораздо меньше энергии и состоит всего из 23—30 единиц технической аппаратуры, тогда как РЛС «Днепр» — из 4 тысяч! Кстати, это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция "Дарьял" в Габале (Азербайджан). Ее «обязанности» взяла на себя такая же современная РЛС «Воронеж-М», перекрывшая крупный сектор южное направления.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — комплекс специальных технических средств обнаружения запуска баллистических ракет, вычисления их траектории и передачи в командный центр информации, на основе которой фиксируется факт нападения на государство с применением ракетного оружия и принимается оперативное решение об ответных действиях. В дежурном режиме СПРН обеспечивает разведку параметров ракет вероятных противников при проведении ими испытательных и учебно-боевых пусков. Состоит из двух эшелонов — наземные РЛС и орбитальная группировка искусственных спутников земли.

ПАСПОРТ РЛС

«Воронеж» — семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.Семейство состоит из станций метрового («Воронеж-М», «Воронеж-ВП»), дециметрового («Воронеж-ДМ») и сантиметрового («Воронеж-СМ») диапазона волн. Длинноволновые станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели. Принятие станций семейства «Воронеж» на вооружение позволяет не только существенно расширить возможности ракетно-космической обороны, но и сосредоточить наземные средства СПРН на территории Российской Федерации. Технология монтажа из узлов высокой заводской готовности (ВЗГ) обеспечивает высокий темп строительства. Минобороны РФ намерено полностью заменить ими все советские РЛС дальнего обнаружения пусков ракет.

СПРАВКА

Строительство РЛС семейства «Воронеж» для систем контроля космического пространства (СККП) и предупреждения о ракетном нападении (СПРН) ведётся в России с 2005 года. Они позволят восстановить радиолокационное покрытие, частично потерянное после распада СССР, и заменить устаревшие станции типа «Дарьял» и «Днепр». Первая РЛС нового поколения «Воронеж-М» заступила на боевое дежурство в н.п. Лехтуси Ленинградской области. В течение пяти лет на боевое дежурство по радиолокационному контролю всех ракетоопасных направлений с российской территории заступили семь РЛС «Воронеж», расположенных в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.