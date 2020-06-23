2020-06-23T00:40:47+03:00
Политика

Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Предложение денонсировать соглашение об использовании станции одобрило правительство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Радиолокационная станция класса Воронеж-М в районе города Усолье-Сибирское. Фото ТАСС/ Вадим СавицкийРадиолокационная станция класса Воронеж-М в районе города Усолье-Сибирское. Фото ТАСС/ Вадим Савицкий
Изменить размер текста:

Россия больше не будет использовать расположенную в Казахстане радиолокационную станцию (РЛС) в своей Системе предупреждения о ракетном нападении предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Постановление о таком решении в понедельник, 22 июня, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что глава правительства одобрил предложение о денонсации межправительственного соглашения «об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года».

В состав узла «Балхаш» входит РЛС «Днепр», ее заменила введенная в строй новая радиолокационная станция «Воронеж-М» под Орском.

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре новых РЛС «Воронеж» работают в режиме боевого дежурства в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае, еще три станции несут опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, а также в Красноярском и Алтайском краях. Они способны одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов, дальность обнаружения – 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что за ракетный щит Россия подарила Китаю

Подобная защитная система есть лишь у Москвы и Вашингтона. Теперь будет и у Пекина (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецпредставитель Трампа назвал первый раунд переговоров с Россией «очень позитивным»
Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане
SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку в окрестностях Латакии
Польша намерена заменить российский газ американским
В Москве умерли еще 26 пациента с коронавирусом
Макрон сообщил о «смерти мозга» НАТО
SpaceX откладывает запуск 60 микроспутников Starlink
Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов о Бэтмене и "Призрака оперы"
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны
Apple продемонстрировала новый iOS 14
Парк «Зарядье» в Москве не откроют в запланированный срок
Зеленский не поехал бы на Парад Победы даже по приглашению Кремля
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн
Трамп назвал предстоящие выборы «самыми сфальсифицированными» за всю историю США
Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"
На бесплатное питание младшеклассников в 2020 году потратят 22, а в 2022 - 44 млрд рублей
Путину показали портрет и биографию его отца в архиве музея «Дорога памяти»
Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»
Будет ли Ефремов играть в спектаклях «Современника», рассказал директор театра
Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Эксперт: уровень безработицы сократится во второй половине 2020 года
Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей Собянин
Футболистов ЦСКА к следующей игре не будет готовить Виктор Ганчаренко
Пожар на станции "Мирный" в Антарктиде: сгорели лаборатории
Голикова: коронавирус сплотил правительство Мишустина
Защита по делу о Boeing MH17 высказалась за включение России в следственную группу
Эксперт объяснил увеличение богатства россиян
Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»