Грибы - прекрасная компенсация за коронавирусную самоизоляцию

Грибы у нас пошли в конце мая. Когда сообщил московским друзьям, скрывавшимся от вируса на дачах в Подмосковье и на Владимирщине, те не поверили. Пришлось отправить фотки добычи. Все равно не убедил. Фотошоп, дескать. Рано для хороших грибов! Сморчки только появились, а ты про красные втираешь…

Да уж, сам пару лет назад купился на фото коллеги в Фейсбуке: стол, заваленный белыми грибами! Позже он признался: «создал сей шедевр всего из трех боровиков!»

Но я с фотошопом не в ладах. Да и какой резон врать? Хотя сомнения друзей понимаю. Даже старожилы не припомнят, чтобы в наших краях так рано появились подосиновики. И, главное, держатся до сих пор!

Старожилы – не журналистский штамп. Сей березняк с вкраплениями осин был посажен всего полвека назад лесником дядей Сережей Гонком. На поле, где колхоз наш всегда собирал сиротские урожаи. Я по этому полю в школу ходил в соседнюю деревню. Так что историю своего «леса» знаю отлично. Сам – «старожил»! Пройти его быстрым шагом: 15 минут вдоль, 15 – поперек! Но грибов достаточно. В иные удачные времена по три ведра подберезовиков собирал за день. Красный же гриб у нас всегда был редким. Пяток найдешь – уже радость. Обычно во второй половине лета. А тут они повылезали, повторяю, в конце мая! На радость сбежавшим от заразы москвичам, уроженцам этих мест. Коренных-то жителей, остающихся зимовать – раз-два, и обчелся… Люди в солидном возрасте, им не до грибов.

Я сам рванул из столицы 28 марта, перед самым ее закрытием на «самоизоляцию». Мне ведь 65+. Как-то не светило мучиться неизвестно, сколько месяцев, недель в четырех московских стенах. Пересижу, думаю, в селе родимом. За 360 км от Москвы. Глушь. Ни школы, ни магазина с медпунктом. Уж сюда-то зараза ввек не доберется.

Первого апреля приехал из райцентра мастер устанавливать «тарелку» для интернета. Чтоб передавать тексты в редакцию, работая «на удаленке». Пока мастер настраивал, монтировал аппаратуру, звонков пять ему раздалось – заказы на интернет. Все - москвичи. «Счастье-то вам подвалило, - говорю. – Заработаете хорошо!» «Так вы нам заразу привезете,» - хмуро ответил он. Как в воду глядел!

Я не один такой умник оказался, переждать пандемию в липецкой глуши. Вскоре по району пошли тревожные разговоры. В одной деревне сын –москвич заразил родителей. Отец выжил, мать, с 1964 года, умерла от осложнений. В другой два «очага» выявили. Жители столицы. В соседнем селе, в полутора километрах от моего дома, тоже «очаг» случился. Москвичку увезли в районную больницу с высокой температурой. Сразу вирус не распознали. Заразила семь соседок в палате. И одиннадцать человек медперсонала. А потом и в мою глухую деревню зараза нагрянула. К пенсионеру приехали дочь с зятем из ближнего Подмосковья. Пересидеть эпидемию. У зятя оказался вирус. Его в областную больницу, тестя с тещей и жену – на строгий карантин! Врачи в скафандрах приезжали брать анализы. А дом-то – в полукилометре от моего.

Грустно стало. Даже здесь, в глуши, не спрятаться от этой напасти, не скрыться. В середине мая сбежала из столицы еще одна моя землячка. С мужем и внучкой. Вечером позвонила: «Приходи в гости! Чаю попьем, поболтаем… А то соседи как на зачумленных смотрят, шарахаются!» (Соседи – те же москвичи, приехавшие ранее.) Я нарочито долго закашлял в трубку: «Рудники проклятые». Больше приглашений не поступало.

Так и сидим в самоизоляции с матерью, кошкой, собакой, да курами. На нашей-то улице всего два дома. Во втором – семейная пара из Москвы с сыном и внуками тоже с весны спасается от заразы. Народ дисциплинированный, все наше общение – только по мобильному. Хотя раньше часто встречались. Кому заражаться хочется?

Такое заточение, пусть и без масок, кодов стало надоедать. К тому же погода тоскливая, дожди проливные…

И тут пошли грибы! Видно, из-за дождливого мая раньше положенного природой срока. Или природа сама колобродит, вслед за вирусом. Они скрасили мое добровольное заточение. Благо, лес – в десяти минутах ходьбы от дома. Правда, конкурентов хватает. В пять утра придешь, а там уже тропки свежие в мокрой от росы траве. При встрече издали поздороваешься, и каждый дальше петляет среди березок, осин. Никаких близких контактов! Зараза кругом…

Ежик и подосиновик.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Некоторые семьями прочесывают березняк, цепью идут. Но все равно десятка два подосиновиков за пару часов набираешь. Рекорд – 29 красных за прогулку. 6 июня. Правда, пришлось полпятого в лесу объявиться.

Иные подосиновики совсем маленькие. Эх, думаешь, постоять бы тебе денек, красноголовик, чтоб раздался, окреп. Но если не я, так другие срежут. Полезай в корзинку!

Подберезовиков тоже много, но… 9 из 10 – червивые или гнилые. Даже едва вылупившиеся. Такого прежде не было. Явно с природой что-то не то в этом году. Очень много свинушек. Такие лопухи! Но я эти условно съедобные грибы не собираю.

Дожди сделали свое дело - в лесах началась грибная пора.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

И так я втянулся, что пять дней в неделю – вынь да положь! – в лес идешь. Совмещаешь приятное с полезным. Оздоровительную ходьбу с «тихой охотой». Японцы говорят, надо десять тысяч шагов в день делать для здоровья. Но мы ж в России. Даешь в лесу 12-15 тысяч!

Последние дней десять стояла жуткая жара. В четверг за час всего три красных отыскал и вернулся. Все, думаю, кончается первая волна грибов. Пора собирать манатки и в Москву. Где, сообщают власти, заканчивается первая (будем надеяться, что и последняя!) волна коронавируса. Недаром же Парад Победы проводят, следом – голосование по поправкам в Конституцию.

Столичные ливни, потопы выходных дней нашу местность обошли стороной. Солнце продолжало палить. В воскресенье, 21 июня, в день летнего солнцестояния, после обеда ноги сами потащили в лес. На последнюю, как считал, прогулку перед Москвой. Натянул сапоги, брюки рыбацкие, куртку-энцефалитку… Благодаря такой экипировке за все время – тьфу-тьфу! - ни одного клеща не подцепил, хотя этих членистоногих тварей здесь хватает. Корзинку брать не стал. Какие грибы в жару сумасшедшую? Прогуляюсь для здоровья, раз организм адреналина и прочих эндорфинов требует. В последний момент сунул в карман большой полиэтиленовый пакет. Вдруг парочку красных отыщу?

И здорово ошибся.

Вместо запланированного часа пробродил три с половиной. 9.9 км не спеша намотал, 15 тысяч шагов, судя по айфону. И принес домой в пакете 61 подосиновик (мать – учительница математики – специально пересчитывала!) Плюс десяток сгнивших оставил. Видно, никто не ходил эти несколько дней по лесу из-за жары. Вот они и повылезали, выросли. Некоторые побурели на солнце. И все мне достались. Последние срезал на автомате.

… В понедельник небо нахмурилось. Похолодало. Во вторник дождь мелкий заморосил. Так что погожу возвращаться в Москву, поброжу еще по лесу с недельку. Может, и побольше. «Тихая охота» продолжается.

КСТАТИ

Грибной сезон в Подмосковье в 2020 году: собираем белые, маслята, лисички

Где и какие грибы можно встретить этим летом (подробности)