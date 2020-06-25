«Она ему нервы треплет»: Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки

Еще до карантина дочь Евгения Петросяна Викторина прилетела из Нью-Йорка в Москву. 51-летняя Викторина - искусствовед, сейчас она делает для телеканала «Культура» большой документальный проект «Коллекция», где интервьюирует по всему миру директоров музеев. Из-за карантина дочь сатирика застряла в Москве и самоизолировалась в квартире экс-супруги комика Елены Степаненко, которую поддерживает после развода.

«Таня из него веревки вьет»

Мать Викторины умерла, когда та была совсем маленькая, поэтому дочь Петросяна называет мамой Степаненко. С отцом, по словам знакомых Петросяна, Викторина в ссоре. Дочь обиделась на отца, когда 74-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Евгений Ваганович, конечно же, очень переживает.

- У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль, - рассказал «КП» писатель-сатирик Леонид Натапов. - Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему.

- А что произошло?

- Викторина невзлюбила Татьяну, на этой почве и ссоры. И Татьяна стала характер показывать. А ведь Петросян ушел к Тане от Степаненко, потому что Брухунова вела себя очень мудро. Она вошла в образ философский, многозначительно молчала. «Редкая женщина», - говорил о ней Евгений Ваганович. Он действительно влюбился без памяти. Как говорится: «В женщине главное не глаза, а рот. Но чтобы закрытый». А после свадьбы она, видимо, его открыла. Веревки из мужа вьет.

Дочь переживает, что Татьяне от миллионов Петросяна немало отлетает, он много чего уже оформил на молодую жену. А Брухуновой, видимо, этого мало. Хотя раньше такой легкомысленной щедрости я за Петросяном не замечал.

Единственная дочь Петросяна Викторина работает на канале «Культура». Скриншот из видео.

Слухи о наследнике

По словам друзей Евгения Вагановича, отношения с дочерью у него обострились, когда он затеял раздел имущества с Еленой Степаненко. По слухам, на кону недвижимость и антиквариат на миллиард рублей. Говорят, Викторина, будучи ценителем искусства, переживает за редкие вещи из коллекции отца, не хочет, чтобы они оказались в распоряжении его молодой жены.

Плюс теплоты в отношениях отца и дочери не добавили и недавние слухи о рождении нового наследника. В эстрадных кругах обсуждалось, что суррогатная мать родила сатирику и его молодой жене сына. Правда, юморист и его жена эту новость не подтвердили. Хотя многие коллеги пары уверены: Петросян женился на Татьяне как раз из-за наследника.

- Я не знакома с Евгением Вагановичем, но о рождении ребенка слышала от своей звездной клиентки Регины Дубовицкой, - рассказала «КП» диетолог Марият Мухина. - Регина мне сказала, что Евгений Ваганович женился на Татьяне, чтобы новый наследник носил его фамилию.

Напомним: Брухунова и Петросян тайно расписались в конце прошлого года в Кутузовском загсе. Молодая супруга сатирика не стала брать его фамилию, осталась по паспорту Брухуновой.

ДОСЛОВНО

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Пока Евгений Ваганович и Татьяна Брухунова отмалчиваются по поводу слухов о рождении наследника, приятель юмориста, художник Никас Сафронов, заверил «КП», мол, ребенок у пары действительно есть.

Никас Сафронов напишет Петросяна с младенцем.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- За Петросяна можно только порадоваться, рядом с ним любимая женщина, - говорит Сафронов. - Развод пошел ему только в плюс, он помолодел, интерес к нему возрос. Новая жена Евгения Вагановича - его концертный директор. Между ними случился классический служебный роман. И у них действительно есть совместный ребенок. О том, что Петросян снова стал отцом, я узнал от наших общих знакомых. Карантин позади, все вернулись к работе, наконец появилась возможность поздравить Евгения Вагановича и его Танечку. Вероятно, напишу им в подарок картину, на которой будет изображен счастливый Петросян с малышом.