В год 75-летия Великой Победы – скажите «Спасибо!» близким, прошедшим войну

А мы продолжаем всероссийский проект «Имена нашей победы». Впишите современным цифровым языком имена родных и близких в летопись народной памяти о Великой отечественной войне. Добавьте имена ваших героев на большую пиксельную открытку. Если вы уже поучаствовали в проекте, но хотите добавить еще имена фронтовиков, то можете это сделать, ведь лимита на память не существует! Вы можете внести любое количество имен и историй о своих героях, прошедших войну. Расскажите о проекте «Имена нашей победы» своим друзьям, коллегам, детям. Каждый из нас может и должен сказать «Спасибо!» павшим и выжившим в той войне. Память делает нас сильнее, помогает пережить современные трудности, с которыми приходится сталкиваться каждому из нас и всем нам вместе! И мы справимся!

Присоединяйтесь прямо сейчас к интерактивному проекту «Комсомольской правды» — «Имена нашей Победы» по ссылке www.kp.ru/best/imena-pobedi/

В проекте уже приняли участие более 5000 человек. Кто-то просто оставил лаконичное «Спасибо!», опубликовал фото своего героя – вечно молодого в гимнастерке или уже постаревшего в окружении внуков. А кто-то поведал историю жизни, историю войны своего близкого. Мы в «Комсомолке» не устаем читать эти послания о жизни, войне и победе. Прочтите и вы! Вот лишь несколько их историй, которых сотни и тысячи…

Сунгуров Зайнутдин Магомедович

15.02.1922 - 08.03.2005. После окончания школы учился в Алма-Атинском артиллерийском училище, но по семейным обстоятельствам окончить его не смог. Вернулся в Дагестан, после чего был призван на фронт. Наш дедушка принимал участие в знаменитых битвах под Москвой, а также сражался в тяжелых боях в Тульской и Рязанской областях. Во время зимних боев получил тяжелое обморожение кистей, был доставлен в госпиталь, после лечения и реабилитации снова вернулся на фронт. После войны работал в милиции в городе Казань. Переехал с семьей в Дагестан, город Кизилюрт, где прожил большую достойную жизнь. Вырастил замечательных детей, дочерей и сыновей, которые гордятся своим отцом и хотят быть на него похожими. Имеет множество наград, в том числе и боевых. Зайнутдина Магомедовича не стало 8 марта 2005 года.

Степанов Александр Михайлович

Родился в 1923 году. Осенью 1943 года в составе стрелкового подразделения командир роты гвардии старший лейтенант Александр Степанов одним из первых, кто форсировал Днепр и ценой больших усилий вместе со своими бойцами удерживал плацдарм на правом берегу близ села Селище Каневского района Черкасской области.

2 октября 1943-го на участке Селище - Бобрица, на подступах к Киеву, его подразделением было отбито шесть мощных атак немцев. Все товарищи были убиты. Старший лейтенант Степанов остался один, один отражал и седьмую атаку. Последней гранатой взорвал себя и окруживших его врагов. Вечная память!

Петриченков Виктор Федорович

Наш старший друг, сосед по даче, Виктор Федорович Петриченков, родился в 1929 году. Его отец был тяжело ранен, стал инвалидом, от старшего брата долго не было вестей с фронта. В 13 лет Виктор остался единственным кормильцем семьи… С самых первых месяцев войны, подростком, с 13 лет работал по 14 часов в сутки в сельской пекарне поселка Колюбакино в Подмосковье, обеспечивая хлебом односельчан и бойцов Красной Армии. Два раза поселок захватывали фашисты, шли кровопролитные бои. Жители поселка, а тогда это были лишь старики, женщины и дети, прятались в землянках, наскоро выкопанных в лесу, многие погибли. Это был один из последних рубежей перед Москвой. Рядом с воспетой в военной поэзии и прозе деревней Крюково. Но они выстояли, выдержали, победили. Сами голодные, первую партию хлеба после освобождения села отвезли нашим танкистам. Виктор Федорович прожил большую славную жизнь - 90 лет! Его не стало 19 января 2020 года. Светлая память. Спасибо!

Аносов Михаил Иванович

На войне получил звание старшего сержанта. На фронт он ушел в 16 лет, прибавив себе 2 года на комиссии. Его определили в связисты, где он отлично себя показал, вскоре ему было поручено обучать новичков-связистов, а после был переведен в танкисты. История, когда он был связистом. Дело это было на Днепре, когда нашим пришлось форсировать его. Тогда дедушкина часть закрепилась на том берегу, ведет бой, но стало понятно, что без подкрепления не удержаться. И командир велел деду переправиться назад, мол, нельзя, если он вдруг в плен попадет, позывные, частоты он знает... А лодка его ждет на берегу. Дед спустился, а под обрывом берега все заполнено ранеными. И, конечно же, он не смог спокойно уплыть один: в лодку погрузили столько раненых, сколько поместилось, а дедушка и другие, кто в состоянии был, поплыли, держась одной рукой за борта лодки. А по Днепру немцы артобстрел ведут такой, что только и видно, как фонтаны везде вздымаются. И рыба сплошным потоком оглушенная плывет... К Счастью, их лодка целая доплыла, те, что рядом плыли, еще и кучу рыбы внутрь накидал! Дед, к счастью, жив остался тогда. В группе отличившихся солдат-комсомольцев он ездил в Краснодон на встречу с матерями героев-молодогвардейцев. Также в один момент дедушку могли отправить в штрафбат, если не хуже, за то, что он офицера ударил, когда тот начал гадости про девушку, обслуживающую офицерскую столовую, говорить. Тот потребовал арестовать его за нападение на офицера, но командир части сказал, что старший офицер сам виноват, а Михаила он никуда отправлять не будет.

Все истории о ваших фронтовиках мы размещаем на масштабной пиксельной открытке со словом «Спасибо!». Она появилась на сайте kp.ru в День Победы, 9 Мая 2020 года. Каждый день на открытку добавляются все новые истории, и вы также можете добавить имена ваших близких и родных, прошедших войну.

Принять участие в проекте, добавить имя и историю своего близкого человека, прошедшего войну, очень просто. Внесите имя вашего героя, фото (если есть) и краткие сведения о нем в произвольной форме, по ссылке www.kp.ru/best/imena-pobedi/

Проект «Имена нашей победы» продлится до 25 ноября 2020 года. Присоединяйтесь, гордитесь, помните, скажите «Спасибо!» всем близким, прошедшим войну!