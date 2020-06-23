Госдума хочет ужесточить правила работы такси, но депутатов просят притормозить

Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия» и «Опора России» направили совместное письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отрегулировать работу такси.

В письме говорится, что во время пандемии коронавируса российское такси показало себя с лучшей стороны. Например, таксопарки быстро переориентировались на доставку, чем помогли сохранить выручку предприятиям общепита, розничной и интернет-торговли. Кроме того, таксисты участвовали в различных социальных проектах - занимались перевозкой врачей и тестов на Covid-19, доставляли пенсионерам и многодетным продукты и товары первой необходимости.

Несмотря на это, отрасль такси серьезно пострадала во время пандемии. Спрос на услуги такси в некоторых городах упал на 70%, к тому же приходилось платить по лизингу. Это сильно ударило по компаниям.

- Отсутствие современного, адекватного сегодняшнему дню регулирования этой отрасли создает существенные препятствия для посткризисного восстановления, - говорится в письме, подписанном руководителями крупнейших бизнес-объединений (есть в распоряжении «КП»).

БУКСУЮЩИЙ ЗАКОН

Сейчас в Госдуме находится два законопроекта, направленных на регулирование работы такси. Один из них был принят в первом чтении еще в 2018 году, но потом забуксовал. Законопроект предлагает ввести обязательную установку тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси. В РСПП, «Деловой России» и «Опоре России» этот законопроект считают драконовским и несовременным. Перевозчикам в этом случае придется понести дополнительные расходы.

- Вредными и неэффективными видятся любые меры по обязывающему переходу перевозчиков на трудовые отношения при очевидном предпринимательском характере деятельности таксистов, оснащение автомобилей такси излишними и неэффективными устройствами, внедрение неадекватных сегодняшнему дню требований для сервисов заказа такси, - говорится в письме.

В РСПП, «Деловой России» и «Опоре России» считают, что менять работу такси нужно по-другому. Прежде всего, повысить безопасность перевозок и ввести дополнительную финансовую ответственность сервисов заказа такси в случае ДТП. Среди других предложений - создание технологических инструментов проверки водительских удостоверений и действительности разрешений на перевозку, введение дополнительных критериев для водителей, а также налогового режима для самозанятых в сфере такси.

Такие предложения содержатся во втором законопроекте, внесенном в Госдуму в конце прошлого года, но отклоненном думским комитетом по транспорту и строительству. В РСПП, «Опоре России» и «Деловой России» называют этот проект наиболее взвешенным. Поддерживают его и в Совфеде.

В РСПП, «Деловой России» и «Опоре России» считают, что спасти отрасль можно, повысив безопасность перевозок и введя дополнительную финансовую ответственность сервисов заказа такси в случае ДТП.Фото: Иван МАКЕЕВ

В ТАКСИ ВЫРОСЛО ЧИСЛО СМЕРТЕЙ

Разговоры о том, что в такси нужно навести порядок, звучат уже давно. В этом году к тому же резко подскочила статистика аварийности по вине таксистов - в первом квартале рост составил 18,5%. По данным ГИБДД резко выросло и число пассажиров, погибших во время использования такси. За первые три месяца года в такси погибли 24 человека, это на 41,2% больше, чем годом ранее. Число раненых в ДТП с участием такси достигло 784 (рост - 19,7%). Все больше пассажиров заказывают такси через приложения. При этом ответственности за их жизни агрегаторы такси не несут. Фактически любой индивидуальный предприниматель и самозанятый может подключиться к приложению и начать работать таксистом. По оценкам экспертов, рынок такси на 90 процентов нелегален. В отличие от транспортных компаний со своим автопарком, где машины проходят ТО, а водителей перед сменой осматривает врач, частники работают бесконтрольно.

Чтобы решить эту проблему, столичные власти намерены составить цифровые профили водителей такси. Благодаря им можно будет получать сведения о техосмотре машины, стаже водителя и наличии у него судимости. Если водитель не будет соответствовать требованиям, его могут заблокировать. Создание системы цифровых профилей должны завершить в октябре, а в конце года внедрить во все агрегаторы такси.

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