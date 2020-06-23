Малайзийский Боинг над Донбассом Украина могла сбить по ошибке

Как это ни странно, но сторона обвинения, которая вроде должна рассматривать все версии, возможность случайной атаки на пассажирский лайнер со стороны ВСУ даже не рассматривает. На это указала голландский адвокат одного из обвиняемых - Олега Пулатова - Сабине тен Дуссхате.

- Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК "Бук". Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это "Бук" и принадлежал ли он Украине, - заявила Сабине тен Дуссхате на слушаниях в нидерландском суде.

Защитник резонно заметила, что на вооружении у Украины есть фигурирующие в деле типы ракет. К тому же был прецедент, когда в 2001 году во время учений украинские пвошники случайно сбили гражданский Ту-154.

На счет случайности – не знаю, но о том, что в зоне антитеррористической операции в Донбассе на тот момент находились установки «Бук» вооруженных сил Украины - не секрет. Они фигурируют на видеокадрах репортажей украинских СМИ незадолго до катастрофы. Однако этот факт нисколько не озадачил международную следственную группу, занимающуюся этим делом. Более того, документальные подтверждения того, что ракета принадлежала одному из подразделений ВСУ (Минобороны России определило это по серийным номерам на обломках) не стали поводом для дополнительных проверок. Нидерланды даже не послали соответствующий запрос в Киев – а вдруг русские правы? Это поломало бы весь ход расследования, который изначально определил виновного – Россию.

Между тем, еще один адвокат обвиняемых предложил более экзотичную версию.

- Если защита сможет доказать, что воздушное пространство не было закрыто специально, чтобы выставить гражданскую авиацию в качестве живого щита и учитывая наличие в воздухе военного самолета, который мог представлять опасность для «сепаратистов», радар ЗРК «Бук» мог ответить на эту угрозу, а значит, это могла быть самозащита, - заключил Баудевейн ван Эйк.

Примерно так в небе над Средиземным морем дружественным огнем был сбит российский самолет Ил-20, которым прикрывался израильский F-16. только проблема в том, что у ополчения не было установок «Бук». А значит и защищаться им оно не могло. Вместе с тем, власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым военное командование Украины не закрыло воздушное пространство над зоной АТО.

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