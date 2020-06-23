Уже незамужняя Кристина Асмус покажет сцену секса из «Текста» на бис

Жизнь в который раз доказывает, что она изощреннее и остроумнее любого сценариста. Только-только комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сообщили общественности, что разводятся, и особо подчеркнули, что фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко тут ни при чем, как нате вам: скандальная картина выходит в режиссерской, аж 5-серийной версии. Все серии в один день 3 июля выложат на видеосервисе Start. И режиссер особо подчеркивает, что «будет подробнее рассказана история героев Кристины Асмус и Ивана Янковского». В пресс-релизе также говорится, что для актеров роль в «Тексте» стала «одной из самых обсуждаемых в карьере».

Особенно обсуждают, напомним, удивительно правдоподобную сцену соития персонажей Асмус и Янковского. Кристина впервые снялась полностью обнаженной и сыграла так прекрасно, что ее мужа Гарика Харламова тут же принялись травить в Сети: комика обзывали рогоносцем и «куколдом» (это то же самое, только по-английски). И бесполезно было объяснять, что это искусство кино, а не…

«Текст» – это экранизация первой книги беллетриста Дмитрия Глуховского в жанре реализма, ранее известного по постапокалиптическим боевикам. Главного героя играет Александр Петров: его персонаж — 27-летний Илья Горюнов, вышедший на свободу после семи лет отсидки по ложному обвинению в распространении наркотиков. Он мстит офицеру службы наркоконтроля Хазину (Иван Янковский), из-за которого и оказался за решеткой. Наудачу в руки Горюнова попадает смартфон Хазина, что здорово облегчает месть. Асмус играет Нину, возлюбленную персонажа Янковского.

Ту самую сцену снимали пять дублей кряду — режиссера Шипенко все время что-то не устраивало. В итоге кадры получились настолько впечатляющими, что не могли не повлиять на судьбу актрисы, как бы они ни утверждала обратное. Раньше она была просто Кристиной Асмус, а стала навсегда — та самая Асмус из «Текста». Которая еще и просила не связывать ее развод со злополучными кадрами. Разумеется, все именно это и будут теперь делать.