2019-11-11T15:36:52+03:00
Звезды

Угрожают расправой: интимный скандал с Кристиной Асмус вышел из-под контроля

Из-за постельной сцены в фильме "Текст" сетевые моралисты перешли к угрозам жизни актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Жена Гарика Харламова закрыла комментарии в своем блоге, чтобы как-то остудить пыл обозлившихся на нее хейтеров.Жена Гарика Харламова закрыла комментарии в своем блоге, чтобы как-то остудить пыл обозлившихся на нее хейтеров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Травля Кристины Асмус за эротические сцены с Иваном Янковским перешла все мыслимые границы. Из-за откровенных кадров в фильме "Текст" актрисе угрожают расправой. Жена Гарика Харламова закрыла комментарии в своем блоге, чтобы как-то остудить пыл злобных хейтеров. Однако завистники продолжают наступление.

"Думал, что это просто группа малолеток и страшных баб... Оказалось, Кристине поступают реальные угрозы. То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно-наказуемое преступление...", - написал в блоге писатель Александр Цыпкин.

Об этой ситуации ему рассказала сама Кристина, потому он серьезно отнесся к тому, какой поворот приняла история с травлей. По его словам, сетевые моралисты уверовали в свою безнаказанность. "Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием" продолжает отравлять жизнь актрисе. Государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", - призвал Цыпкин.

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Асмус эмоционально поблагодарила писателя за поддержку: "Саша! Спасибо!". Ранее Кристина сообщала, что в интернете действует целая группа хейтеров, которые ей угрожают. Злопыхатели обвинили ее в излишней развращенности и принялись писать ее супругу Гарику Харламову, называя его "рогоносцем".

Впрочем, по словам актрисы, она была готова к столь негативной реакции: "Я ожидала еще хлеще реакции. Общество наше не готово к этому. Даже после того, как я опубликовала трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди стали говорить, что это графика, монтаж, дублерша. То есть даже это людей сильно шокировало. Я понимала, что я снимаюсь абсолютно обнаженной, да и манера съемки была достаточно документальна и реалистична. Там невозможно было снимать с дублерами...", - рассказала знаменитость.

Кстати, Харламов полностью поддержал жену. "Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем... Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса «Что они себе позволяют?», - высказался резидент Comedy Club.

Кристина в ответ заявила, что не ожидала такой колоссальной поддержки от супруга и поблагодарила его. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах. Асмус назвала картину Клима Шипенко феноменом современного российского кинематографа. "«Текст» пробил потолок и совершил поворотное событие для всей индустрии!", - написала актриса. При этом кинозвезда закрыла для пользователей комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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