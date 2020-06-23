2020-06-23T19:22:32+03:00
Экономика

Налоговый маневр: «Айтишникам» дали беспрецедентные льготы

Условия стали лучше, чем в большинстве зарубежных стран
Евгений БЕЛЯКОВ
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Налоговый маневр для сферы информационных технологий включает в себя несколько важных решенийНалоговый маневр для сферы информационных технологий включает в себя несколько важных решенийФото: Shutterstock
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Даже не маневр, а налоговая ИТ-революция. Наверное, так можно охарактеризовать то, что произошло во вторник, 23 июня. Президент Владимир Путин распорядился дать айти-компаниям беспрецедентные льготы. Об этом он заявил в своем телеобращении.

- Для развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения, - сказал глава государства.

ЧТО ИМЕННО ПООБЕЩАЛИ

Налоговый маневр для сферы информационных технологий включает в себя несколько важных решений. Решения уже приняты, сказал президент.

Во-первых, снизятся страховые взносы на сотрудников. Для ИТ-компаний они и так были низкими (14% вместо стандартных 30%), а сейчас упадут еще вдвое – до 7,6%. Причем если раньше льгота действовала только до 2023 года, то теперь она стала бессрочной.

Во-вторых, налог на прибыль упал еще сильнее. Здесь у айти-сферы не было льгот. А теперь появились, и беспрецедентные. Налог на прибыль упал с 20% до 3%.

- Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, - заявил глава государства.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Если раньше экономику тянули вперед промышленность и сырьевой сектор, то сейчас на первый план выходит сфера информационных технологий. Достаточно посмотреть на самые дорогие компании в мире и станет понятно, что нефтяные корпорации уже несколько лет назад уступили первенство ИТ-гигантам.

- В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных, образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими, кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор, - пояснил глава государства.

По его словам, в этой сфере сосредоточены многие сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы.

ВСЕ ПРОГРАММИСТЫ В ГОСТИ К НАМ

Напомним, в начале июня представители ИТ-индустрии жаловались президенту, что каждый год Россия теряет тысячи программистов. Они уезжают в другие страны за более высокими зарплатами и масштабными возможностями. Но в современных условиях проигрывать гонку информационных технологий было бы стратегически неправильно. Более того, желательно сделать Россию магнитом для айти-компаний. Чтобы вести бизнес в отечественной юрисдикции было выгоднее, чем где бы то ни было.

- Сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью. Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны. И это требование касается, на самом деле, не только IT-сферы, но и всех без исключения секторов российской экономики, - подчеркнул президент.

Он попросил правительство продолжить анализ по остальным условиям работы IT-отрасли и смежных сфер, чтобы и здесь стать конкурентоспособными.

Путин о бессрочном снижении налога на прибыль IT-компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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