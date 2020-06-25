За чудный водный мир!

Во все века и на всех континентах шли войны за воду. Причин много: ее не хватало; ее было слишком много, и обитатели постоянно затопляемых земель шли отбирать ее у соседей; вода была, но очень низкого качества. Житель средневековой Европы потребляли в среднем 5 литров в сутки. Сейчас одним и тысячи литров не хватает, а у миллиарда землян вообще нет доступа к безопасной воде.

Коснутся ли эти проблемы Россию - второй страны в мире по запасу пресных вод? Если жить под девизом «на наш век хватит» - еще как коснутся. Поэтому сегодня агентство Росводресурсы ориентируется в своей работе на три главных направления - Безопасность, Доступность, Качество.

ДОСТУПНОСТЬ

Мир хочет пить

Думаете, проблемы с водой где-то далеко? В основном - да. Но и под боком есть проблемы

• Европейская часть России. На территории, где проживает 70% жителей страны, сосредоточено лишь 30% ее водных ресурсов. Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия, Калмыкия, Дагестан относятся к засушливым территориям. Но проблема решается: в этих регионах (плюс Белгородская и Челябинская области) строят новые водохранилища и проводят реконструкцию действующих гидроузлов.

• Крым. Вода играла важную роль в битвах Российской империи за Крым. Она остается и сейчас попыткой шантажировать со стороны украинских властей.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

«Россия придает большое значение развитию двустороннего взаимодействия со странами и республиками в области использования водных ресурсов. Даже в самых непростых условиях специалисты продолжают делать все для эффективной совместной работы. На заседаниях Комиссий по трансграничным водным объектам рассматривается широчайший спектр вопросов... Мы придаем особое значение контролю и надзору за предприятиями, оказывающими влияние на водные объекты, а также своевременному обмену данными о возможных ЧС».

(Дмитрий КОБЫЛКИН - министр природных ресурсов и экологии России.)

На государство надейся, а сам...

Освоение и развитие новых территорий часто проходит без учета природных зон риска, без привлечения экспертов.

Чтобы предупредить покупателей недвижимости, данные о границах зон затопления и подтопления вносят в Единый госреестр. Если частник или местные власти решат строиться в опасных местах, им придется заранее проводить защитные мероприятия: создавать дамбы, искусственно повышать территории, увеличивать пропускную способность русел, рыть обводные каналы.

Регионы, которые не приступили к работам по установлению зон затопления:

• Амурская область

• Еврейская автономная область

• Ярославская область

• Кемеровская область

• Республика Тыва

• Республика Ингушетия

Регионы, которые поставили ВСЕ зоны на учет в ЕГРН:

• Севастополь

• Ставропольский край

• Ивановская область

• Карачаево-Черкесская Республика

• Тверская область

• Республика Татарстан

• Ямало-Ненецкий автономный округ

ЦИФРЫ

40 процентов мировой сельскохозяйственной продукции выращивается на искусственно орошаемых полях.

40 процентов населения планеты будет проживать в регионах с дефицитом воды

к 2025 году. В Европе первыми его ощутят Италия и Испания.

214 рек и озер - общие для двух и более государств, из них 66 - общие для четырех и более стран.

30 стран получают более трети воды из источников за их пределами.

Где-то далеко

• США. Штат Калифорния - чемпион мира по потреблению воды: 1055 л на человека в сутки. Неудивительно - жара, развитые сельское хозяйство и промышленность. Во многие города воду доставляют за сотни километров. Сеть трубопроводов протянулась более чем на 20 тысяч километров, 174 насосные станции.

• Израиль. В 1967 году страна начала Шестидневную войну с бомбежки фундамента плотины в Сирии. В те дни министр обороны Моше Даян заявил, что конфликт начался из опасения оказаться отрезанными от водных ресурсов. Ради грунтовых вод Израиль присоединил Голанские высоты и Западный берег реки Иордан. С тех пор Сирия и Иордания воду импортируют, а среднестатистический житель Израиля потребляет более 300 литров в день.

ЦИТАТА

«Единственный вопрос, способный ввергнуть Иорданию в войну, - это вода».

(Хусейн ибн ТАЛАЛ - король Иордании с 1952 по 1999 год.)

• Турция. По планам «Великого Анатолийского проекта» турки перекроют реку Тигр плотиной и построят два десятка водохранилищ. В результате в ту же Сирию и Ирак будет поступать в два раза меньше воды. Скандалы Турции с соседями на этой засушливой почве продолжаются с 1990 года, когда после возведения плотины Ататюрка сирийцы месяц выживали без питья. Тогда после долгих переговоров Анкара согласилась выделять соседям 500 куб. м Евфрата ежедневно.

ЦИТАТА

«Следующая война на Ближнем Востоке будет за воду».

(Бутрос БУТРОС-ГАЛИ - Генеральный секретарь ООН с 1992 по 1996 год.)

• Эфиопия. Самая длинная река в мире Нил протекает через Танзанию, Руанду, Заир, Уганду, Эфиопию, Судан и Египет. Его вод давно стало не хватать. А тут Эфиопия сообщила о планах существенно нарастить использование самого многоводного нильского притока - Голубого Нила. Пока между государствами идет жесткая дипломатическая война. Но она грозит перерасти в вооруженные столкновения.

ЦИТАТА

«Кто шутит с Нилом, объявляет нам войну».

(Анвар САДАТ - президент Египта с 1970 по 1981 год.)

• Индия и Бангладеш. С 1973 года страны делят Ганг. Индия забирает львиную часть его вод, а в Бангладеш из-за этого регулярные неурожаи и голод. В 1995-м, когда Индия совсем перекрыла поток, 40-миллионная страна переживала не только голод, но и жажду.

Соседи

• Казахстан. Дефицит воды ожидают к 2040 году. По прогнозам, уровень потребления водных ресурсов сократится с 23 до 10 млрд кубометров. И где брать воду, если тут целое Аральское море на наших глазах исчезло?

• Узбекистан и Таджикистан. Узбекистану надо орошать хлопковые поля, Таджикистану не хватает электричества, и он уже начал строить на реке Вахш крупнейшую в мире (высота - 335 м) ГЭС. В феврале возник конфликт, в котором, по мнению официального Душанбе, Россия приняла сторону Ташкента. В итоге президент Таджикистана Эмомали Рахмон не приехал на переговоры в Москву и бойкотировал саммиты ОДКБ и ЕврАзЭС.

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