Чтобы козленочком не стать

О необходимости содержания в чистоте наших водоемов начали говорить в начале прошлого века. Под Петербургом, в Царском Селе, тогда проживало около 30 тысяч горожан. На отшибе - резиденция Николая II, где его семья жила от полугода и более. В 1901 году Романовы ждали второго ребенка, а в городе участились случаи брюшного тифа. Причину нашли: ветхая канализация, отравляющая окрестные воды. По указу государя создали комиссию под председательством министра императорского двора барона Фридерикса. Провели замеры, изучили документы Парижского санитарного конгресса. На очистку стоков в Финский залив понадобилось больше миллиона рублей, а на устройство станции - еще 300 тысяч. Начались дебаты о принятии экологических законов. Но сначала разгоняли Госдумы, потом война, революция, затем вообще не до этого стало. В период развитого социализма спецпостановления принимались, но далеко не всегда воплощались.

Итог: Российская Федерация с огромными территориями и огромными запасами воды занимает лишь седьмое место в мире по ее чистоте.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Будь здорова, Волга!

Спасение главной русской реки - один из федеральных проектов.

Проект так и называется - «Оздоровление Волги». Он разработан в рамках национального проекта «Экология» по Указу Президента России от 7 мая 2018 года. Срок реализации - 2024 год.

До 2024 года планируется:

• сократить сброс неочищенных сточных вод на 2,12 куб. км/год;

• расчистить и экологически реабилитировать 319 км берегов и 1,5 тыс. га на 38 водных объектах в Астраханской и Волгоградской областях;

• расчистить и углубить дно 281 км рыбоходных каналов, 175 км мелиоративных каналов;

• построить и реконструировать 96 водопропускных сооружений;

• ликвидировать 20 объектов экологического вреда;

• поднять и утилизовать 95 затонувших судов.

На все это выделяется 190 миллиардов рублей.

НАЧНИ С СЕБЯ

Сделай Землю чище

Больше 2 млрд жителей планеты пьют загрязненную воду. Защитить ее помогут правильные бытовые привычки

1. Сократите использование токсичных химикатов в пользу натуральных чистящих средств. Например, сода и горчичный порошок отлично дезинфицируют рабочие поверхности и растворяют жир. Столовый уксус и лимонная кислота не только чистят, но и отбеливают, убивают грибки и плесень, устраняют плохие запахи.

2. Не сливайте в канализацию краску, технические масла, растворители. Они требуют правильной утилизации.

3. Даже малые дозы антибиотиков, гормональных препаратов или просроченных лекарств, вылитых в раковину, вредят здоровью и природе. Их необходимо сдавать в пункт приема опасных отходов. Многие аптеки предоставляют такую услугу.

4. Не смывайте в канализацию мусор. Это касается не только бумаги, средств личной гигиены, окурков, но и мелких предметов, которые оказываются в унитазе после мытья пола. Они засоряют трубы, а их микрочастицы губят обитателей водоемов. Используйте мусорное ведро.

5. Максимально сократите использование пластика. В виде мелких частиц он скапливается в реках, озерах, морях. Ему попросту некуда деться. В результате контакта с отходами страдает и гибнет огромное количество животных. Используйте многоразовую тару и упаковку из природных материалов.

Больше 2 млрд жителей планеты пьют загрязненную воду.Фото: Shutterstock

Главные причины плохого качества воды в мире

(в порядке убывания)

• Промышленные отходы.

• Сброс промышленных вод в окружающую среду.

• Промышленные аварии и техногенные катастрофы.

• Сточные воды из канализации - сброс синтетических моющих средств.

• Твердые отходы. В Тихом океане найден мусорный остров, по размеру соизмеримый с территорией Монголии.

• Удобрения для полей.

• Утечки и разлив нефти.

• Атмосферное загрязнение продуктами горения.

• Тепловое загрязнение - повышенная температура ухудшает экобаланс.

• Природные источники.

Что у нас делается для очистки

• Строятся новые водохранилища и реконструируются действующие.

• Строятся и модернизируются системы подачи воды и очистные сооружения.

• Восстанавливается экобаланс рек и озер.

• Строятся и модернизируются защитные сооружения.

• Развивается наблюдательная сеть.

СПРАВКА «КП»

В районе бассейна Волги живет почти треть населения России - более 60 миллионов человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наводнения - враг № 2 после землетрясений

Люди по возможности исстари селились около воды: попить, рыбы наловить, поля оросить - все рядом. В тяжелые годы глашатаи сообщали: «Казна пуста - живите рекой!» Но есть и обратная сторона «пряника» - половодья. Крошечная летом речка весной или особо дождливой осенью способна затопить несколько районов. От напасти страдают подавляющее большинство российских регионов. Чаще всего большая вода грозит жителям:

• бассейна Амура,

• бассейна Средней и Верхней Оби,

• рек бассейнов Кубани и Терека,

• бассейна Тобола,

• притоков Енисея и Лены.

Бороться с наводнениями сложно, но можно. Регулярно строятся и обновляются гидротехнические сооружения, укрепляются берега.

Один пример - операция «Спасение родины Деда Мороза» (так его окрестили журналисты). В городе Великий Устюг Вологодской области создана система свайных шпор на реке Сухона, что помогает справляться со льдом. Для защиты от заторных наводнений строится противопаводковая дамба, укрепляют берега.

Всего же с 2012 года создано и реконструировано больше 20 объектов - водохранилища, гидроузлы, каналы... Построено и отремонтировано больше 735 км сооружений инженерной защиты. Итог: количество защищенного от паводков-наводнений-подтоплений населения страны увеличилось более чем на 13%.

ЦИФРЫ

20 - 30 процентов составляют в России средние потери воды при транспортировке (проржавевшие водопроводы, текущие краны и так далее). Самые плохие показатели в Крыму - 50 - 70 процентов.

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