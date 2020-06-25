Росводресурсы завершили региональный этап масштабного медиаконкурса «Водные сокровища России», который агентство проводит с 2017 года - Года экологии. За это время конкурс практически стал летописью взаимоотношений современного человека и водной стихии.

«Водные сокровища России» вызвали мгновенный отклик. Снимки на конкурс присылают как любители, так и профессионалы. За три года на сайте Росводресурсов собралась коллекция более чем из 10 000 фоторабот в различных номинациях. Раздел конкурса - миллионник по просмотрам!

«Граница между мирами». Автор: Петраков Денис. Место проведения съемки: Республика Алтай.

Предметом конкурса 2020 года стали фотографии уникальных водных объектов России, включенные в федеральные проекты нацпроекта «Экология», водные объекты Арктической зоны России, а также плакаты и видеоролики природоохранной направленности.

«Джонатан». Автор: Капустин Игорь. Место проведения съемки: Крым, Тарханкут.

Итоги конкурса Росводресурсы планировали подвести весной, но из-за пандемии пришлось отказаться от торжественных мероприятий. Сложившуюся ситуацию организаторы приняли, как возможность познакомить с работами конкурсантов более широкую аудиторию.

4 ноября, в День народного единства, будут названы имена победителей «Водных сокровищ России». Но уже сейчас с отобранными фотоснимками вы можете познакомиться на сайте агентства. Воспользовавшись куар-кодом можно проголосовать за понравившееся фото. Кроме того, 100 лучших фотографий будут опубликованы на странице Росводресурсов в Инстаграме @rosvodresursy, где к тому же можно будет прочесть блиц-интервью с авторами.

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