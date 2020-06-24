Чтобы прекратить войну между “совами” и “жаворонками”, надо увеличить в России количество часовых поясов

Россия долго металась между разными системами исчисления времени: летнее время, перевод стрелок, теперь у нас постоянное зимнее время. Но многие люди, особенно жители крупных городов недовольны - зачем нам солнце в 3-4 часа утра? В городах (а 74 процента жителей России - горожане) ритм жизни сдвинут в сторону вечера. Но даже летом в мегаполисах тьма приходит рано и загоняет горожан по домам. Какой режим для России оптимален? Об этом мы решили спросить хронобиолога Михаила Борисенкова, доктора биологических наук, руководителя лаборатории Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Ученые составили таблицу, с помощью которой наглядно видно, сколько светлого времени суток мы получаем при различных режимах «работы» солнцаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Общество хронобиологов России выработало консолидированное мнение, что постоянное зимнее время (в ЕС его называют научно более правильно "стандартное время") является наиболее оптимальным для человека, как вида, - говорит Михаил Борисенков. - Солнечный свет утром основной синхронизирующий сигнал для биологических часов практически всех живых организмов. Этот факт давно и подробно описан и является общепризнанным хронобиологами - учеными, изучающими биологические ритмы. Важно, чтобы в период начала фазы активности организм получил световой сигнал, запускающий биохимические и физиологические процессы, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Самым оптимальным световым сигналом для биологических часов является утренний рассвет.

Зимнее и летнее время.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Но ведь мы видим что зимнее время очень многих не устраивает: чуть ли не каждый год в Госдуму вносятся законопроекты о переходе на летнее время или возвращении к сезонному переводу стрелок. Многие регионы явочным порядком переходят в другой часовой пояс фактически возвращая себе летнее время...

- Просто перейти на зимнее время недостаточно: в этом случае обязательно появятся группы людей, которым такая система исчисления социального времени будет не удобной. Что я имею в виду? С моей точки зрения, вторым этапом преобразований системы исчисления социального времени в России должно быть уменьшение размеров (и соответственно увеличение количества) часовых поясов. В этом случае социальные, солнечные и биологические часы будут в большей степени синхронизированы. К сожалению, при преобразовании системы исчисления времени в России ученых в лучшем случае ставили в известность или привлекали к экспертизе специалистов, далеких от хронобиологии.

Рассвет в разных городах мираФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Генетика лишь на 30 процентов определяет, “сова” ты или “жаворонок”

- Возможно ли найти решение, которое бы устраивало всех?

- Даже если будут выполнены рекомендации хронобиологов, все равно останется некоторый дисбаланс между солнечными, социальными и биологическими часами. Это обусловлено тем, что значительная часть территории России расположена в высоких широтах, поэтому наблюдаются значительные сезонные колебания продолжительности светового дня. Кроме того, большая часть населения проживает в городах и основную часть времени проводит в помещениях. Вдобавок, в течении жизни хронотип человека подвержен значительным возрастным изменениям (дети и пожилые люди как правило являются жаворонками, а подростки и молодые люди, совами). Можно перечислить еще целый ряд внешних и внутренних факторов, вызывающих рассогласование между социальными солнечными и биологическими часами. Но должен подчеркнуть, что хроническое нарушение режима сна-бодрствования (10 и более лет) является фактором риска развития злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний.

- Считается что 20 процентов людей “совы” , 20 - “жаворонки”, остальные - “голуби” (это промежуточный хронотип). Но есть гипотеза, что в мегаполисах под воздействием ритма жизни все больше становится людей вечернего хронотипа. Это совпадает с вашими наблюдениями?

- Симметричное распределения частот встречаемости “сов” и “жаворонков” в настоящее время можно встретить достаточно редко, наверное в приэкваториальных странах. В России среди молодых людей частота встречаемости лиц с поздним хронотипом выше, чем с ранним хронотипом. Однако важно подчеркнуть, что хронотип человека на 70 % определяется внешними факторами и лишь на 30 % обусловлен генетически. Иными словами, большинство изменений режима сна и бодрствования человека обусловлены внешними факторами. К примеру, в выходные дни взрослый человек ложится спать гораздо позже, чем в будние, поскольку ходит в гости, посещает вечеринки, смотрит фильмы и т.д. Иными словами, такие изменения режима сна-бодрствования у человека происходят постоянно, и единого решения, оптимального для всех групп населения, скорее всего найти невозможно.

Из-за социального джетлага “совы” хуже учатся и чаще впадают в депрессию

- Как сказывается на здоровье расхождение внутренних биоритмов человека с социальным временем, по которому нам приходится жить?

- Это негативно отражается на самочувствии, когнитивных функциях и здоровье человека. Наиболее подробно этот вопрос изучен на примере сменного режима труда. Недавно описан еще один тип рассогласования, получивший название "социальный джетлаг", это несовпадение внутренних часов организма с окружающим ритмом жизни. Он оказывает более слабое негативное действие на организм человека, но гораздо шире распространен и преимущественно встречается у подростков и молодых людей - в возрастной группе, в основном занятой учебой. Нами показано, что у 87 % населения Европейского севера России в возрасте от 10 до 24 лет наблюдается социальный джетлаг. Чаще его испытывают люди с поздним хронотипом, именно поэтому совы хуже учатся в школе, более предрасположены к депрессии и ожирению. По этой причине для хронобиологов очевидно, что система исчисления времени в России должна быть такой, чтобы при этом количество сов среди молодежи было бы минимальным. Повторюсь, что генетически обусловленных сов лишь 30%, все остальные случаи можно отнести к группе людей, которые изменили свой режим сна-бодрствования под действием тех или иных внешних факторов. А значит, есть надежда, что при определенных усилиях можно изменить свой режим сна-бодрствования в нужную сторону.

- Каким образом?

- Некоторые вопросы - например по часовым поясам, надо решать на уровне государства. Другие с успехом можно решать на муниципальном уровне. Например, эффективным средством профилактики социального джетлага является регулирование времени начала занятий в учебных заведениях. В США в некоторых штатах уже приняты законы, запрещающие начинать занятия в старших классах средних школ раньше 9:00. Я думаю, что это один из примеров, который стоило бы перенять нам. Есть приемы, которые каждый человек может использовать для подстройки своих биологических часов к ритму социальной жизни. Например, существуют будильники с функцией искусственного рассвета (постепенное в течение 30 минут увеличение интенсивности света сразу после пробуждения). Можно самому соорудить такой будильник используя в качестве солнца искусственные источники света. Но при этом нужно иметь в виду, что в нем должен присутствовать свет длиной волны 450 нанометров. Наиболее подходят для этого люминесцентные лампы с белым светом.

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