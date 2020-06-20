Коронавирус позволил россиянам индивидуально перейти на летнее время

Нашествие коронавируса на какое-то время затмило извечные споры сторонников и противников перехода на летнее время, которые разгораются каждый раз с началом лета. В это время года солнце начинает бесцеремонно стучатся в окна к спящим россиянам в 3 утра, и всячески намекать, что с введением постоянно зимнего времени мы выбрали не самый оптимальный режим работы нашего светила. Переведи мы стрелки на час назад и вечером продлилось бы светлое время суток, когда можно гулять с семьей, заниматься спортом, а не просиживать штаны на диване перед телевизором. Но коронавирус, парадоксальным образом помог отчасти сгладить непримиримое противоречие между “совами” (которым солнце нужно вечером) и “жаворонками” (которым оно нужно ранним утром). Об этом мы поговорили с профессором Аркадием Тишковым, заместителем директором Института географии РАН, руководителем рабочей группы по реформе исчисления времени, проводившейся в России в 2009—2011 годах.

- Аркадий Александрович, вы говорили, что после 2014 года, когда Госдума перевела страну на час назад, более десятка регионов вернули себе летнее время явочным порядком, перейдя в другой часовой пояс. Сейчас в связи с коронавирусом и дистанционной работой возникла ситуация, когда многим не надо тратить два часа в день на дорогу до работы и обратно. Это поможет гражданам уже в индивидуальном порядке более эффективно распоряжаться солнечным временем?

- Вне всяких сомнений, людям стало удобнее выбирать оптимальный для себя режим, поскольку к работе они уже не так строго привязаны. Для миллионов офисных работников уже не так важно, чтобы рабочий день и светлое время суток совпадали максимально. Но в целом это не решило проблему светлых вечеров. Я всегда выступал за максимально полное использование социального времени человека и уверен, что светлый вечер гораздо важнее, чем светлое утро. Потому что начало дня, как правило, посвящено работе и делам, а вечера люди тратят на себя - это общение с близкими и друзьями, спорт, хобби, прогулки. Свободное время это человеческий капитал, который необходим для личного развития. Этот капитал реализуется, когда день сдвигается в сторону вечера, и после окончания работы у тебя еще остается несколько драгоценных часов для себя.

Ликсутов примирит “сов” и “жаворонков”

- Попытку примирить интересы “сов” и жаворонков” предпринял руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов. Он предложил развести режим работы столичных учреждений и предприятий, чтобы рабочий день начинался по-разному - где-то с 7, где-то с 10. В первую очередь такая мера призвана сгладить пиковую нагрузку на транспорт и решить проблему пробок. Но ведь и людям с разным хронотипом в этом случае проще найти себе работу с подходящим графиком?

Ученые составили таблицу, с помощью которой наглядно видно, сколько светлого времени суток мы получаем при различных режимах «работы» солнцаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Совершенно точно здесь есть рациональное зерно и оно связано как раз с проблемой летнего и зимнего времени. Введение такого режима, помимо снижения аварийности и пробок, помогает решать вопросы распределения энергии между предприятиями. У нас осенью, например, возникают пиковые нагрузки, которые частично удавалось избегать переходом на летнее время. Но важно, настроить режим работы не только компаний и учреждений, но и всей городской обслуживающей инфраструктуры, чтобы не было ситуаций, когда родители в 6 утра уехали на работу, ребенок остается один, потому что детские сады открываются только через 2 часа. Такие эксперименты в рамках нашей группы по реформе времени были еще в Ленобласти и еще в нескольких городах, и там на муниципальном уровне успешно решались вопросы, например, по оптимальному времени начала школьных занятий. Я бы поддержал такой способ рационального использования времени.

Зимнее и летнее время.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Туристические регионы спасет час солнца

- Туристическая отрасль терпит огромные убытки из-за коронавируса. В свое время вы говорили, что экономически целесообразно перевести туристические регионы - Крым и Краснодарский край, в другой часовой пояс. В чем выгода?

- Светлые вечера это обязательный элемент курортной политки. В туристических регионах нужно, чтобы в 7 вечера не темнело, им обязательно иметь в запасе хотя бы час для променада, торговли, экскурсий и прогулок. Я помню, как туристический Крым радовался, когда он перешел на российское время - оно было летним в 2014 году. У них сразу вырос объем продажи товаров и услуг: экскурсии заканчивались уже не в темноте, шоппинг на набережных оживился в вечерние часы. У нас ведь меридиональная разница от Мурманска до Крыма 4,5 часа, а всех пытаются загнать все в одну систему времени. Для туристических регионов потребность в светлых вечерах более выражена. Они должны жить по летнему времени. Такой переход поможет туристической отрасли встать на ноги в условиях кризиса.

Евросоюз и летнее время

- В этом году Евросоюз последний раз переводит стрелки часов. Какое время они выберут - летнее или зимнее, как вы думаете?

Рассвет в разных городах мираФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- У меня нет сомнений, что они остановятся на летнем времени и практически все страны - а это с Исландией 4 часовых пояса, будут жить по одному времени. Это объединяет людей и страны. Так же когда-то поступил Китай, объединив все 5 часовые пояса, связав сельскохозяйственный Синцзянь и промышленный Шанхай. Россия так поступила в 2009 году, сократив количество поясов и приблизив Дальний Восток, он оказался со всей страной в рамках одного рабочего дня. Конечно же и Европейский союз пойдет по этому пути и переход на летнее время в этом отношении, конечно, удобен. Но надо понимать, что это время будет летним для западноевропейских стран, а для стран Востока Европы будет стандартным.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Согласно расчетам астронома Олега Угольникова, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН, из-за отказа от летнего времени мы каждый год теряем 192 часа солнца в год. Это примерно 12 суток светлого времени (расчеты делались на примере московского региона).

Если человек просыпается в 3 — 4 часа утра из-за слишком раннего рассвета, то в организме происходит сбой циркадных ритмов, нарушается выработка важных гормонов — мелатонина и серотонина. Даже у здоровых людей это может вести к ухудшению настроения и снижению работоспособности.

Согласно опросу на сайте kp.ru (в нем приняло участие 1956 человек) 66 процентов наших читателей не устраивает режим, когда солнце летом встает в 4 утра, а садится в 9 вечера.