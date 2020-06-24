2020-06-24T11:32:00+03:00
Спорт

Джокович на своем турнире заразил коронавирусом несколько теннисистов

Рестарт теннисного сезона оказался под угрозой
Сергей КИРИЛЛОВ
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Новак Джокович.Новак Джокович.Фото: REUTERS
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Один из самых интернациональных видов спорта попытался выйти из карантина раньше других. В Белграде и Задаре с подачи первой ракетки мира Новака Джоковича провели два выставочных турнира под маркой Adria Tour. И среди теннисистов вспыхнула настоящая эпидемия.

Первым почувствовал себя неважно болгарин Григор Димитров, который снялся с турнира уже после первого матча. А потом коронавирус нашли еще у нескольких игроков и тренеров.

Положительный анализ на коронавирус анализ оказался у хорвата Борны Чорича, с которым и играл Димитров в Задаре.

Новак Джокович и его друзья-соперники на церемонии турнира в Белграде. Фото: REUTERS

Новак Джокович и его друзья-соперники на церемонии турнира в Белграде.Фото: REUTERS

А вскоре и сам Джокович объявил, что он инфицирован, причем вместе с женой. Носителями вируса оказались его тренер Марко Панини и наставник Димитрова Кристиан Гроха. Также стало известно, что заразу подхватил и Виктор Троицки, со своей беременной супругой.

Разразился скандал. Все наехали на Джоковича, который не только организовал этот рекламный турнир, но и наплевал на все меры безопасности, устроив несколько вечеринок и презентаций. Есть несколько фото, на которых теннисисты ведут себя, как и в «мирное время» - стоят обнявшись, танцуют, разговаривают, не соблюдая никаких дистанций.

Джоковичу пришлось оправдываться, при том, что турнир преследовал благотворительные цели.

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Quite grateful to welcome my friends to my city.
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- Мы организовали турнир, когда эпидемия пошла на спад. Мы верили, что есть все условия, чтобы провести турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит жить. Я сожалею о каждом отдельном случае заражения, - сказал Джокович и ушел на 14-дневный карантин.

А сегодня Джокович, который переносит заболевание бессимптомно, сделал еще одно заявление: "Все, что мы с организаторами делали в прошлом месяце, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями».

Кстати, на турнире играл и россиянин Андрей Рублев, который пока не заболел. Отрицательный тест сдал и немецкий теннисист Александр Зверев.

Теперь все говорят о том, что этот массовый удар по теннисистам первой десятки может поставить крест на остатке сезона. Напомним, что и так большинство турниров, включая Уимблдон, были отменены. А теперь под вопросом оказался US Open, который должен стартовать в конце августа, и Rolan Garros, перенесенный на осень.

Кстати, сербы первыми массово вышли из самоизоляции. Еще две недели назад в Белграде прошел футбольный полуфинал Кубка Сербии «Партизан» - «Цверна Звезда» (1:0), на котором стадион «Партизана» был заполнен на половину. (Было занято 15 803 из 32 000 мест.) Болельщики вели себя как в докоронавирусную эпоху – зажигали файеры, обнимались, бузили, так что говорить о соблюдении безопасной дистанции не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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