Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Когда стали появляться слухи о том, что в коридорах власти снова обсуждают повышение налогов для самых богатых, мало кто удивился. Логика «отобрать и поделить» в народе популярна, а тот факт, что 13% от доходов у нас платят и уборщицы, и владельцы фабрик, газет и пароходов, раздражает многих. Так что тема популярная.

КТО И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ

Но в этот раз слухи подтвердили на самом верху. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об увеличении налогов на богатых, сказал, что окончательного решения пока нет, но обмен мнениями идет «весьма интенсивно». Больше того, Песков поделился с журналистами информацией, что судьбу вопроса будут решать «очень-очень быстро».

И ведь решили! В прошлый вторник 23 июня президент в очередной раз обратился к гражданам России. Поблагодарил всех за усилия по борьбе с коронавирусом и рассказал о нескольких важных новшествах. Одно из них касалось налога на доходы физических лиц.

Со следующего года вместо нынешних 13% россияне будут платить 15%. Но только самые богатые, чей годовой доход переваливает за 5 млн рублей. Это примерно 416 тысяч в месяц – даже по московским меркам очень приличная зарплата.

О дополнительной налоговой нагрузке на доходы состоятельных россиян объявил президент Путин.Фото: REUTERS

Важный момент. 15% будут брать не со всей суммы, а только с той, что больше 5 млн за год.

Цель у нововведения благая – помощь тяжело больным детям.

- Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, - заявил Владимир Путин. - Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

При этом президент специально оговорился, что все действующие программы остаются в силе. Это лишь дополнительные ресурсы.

Причем ресурсы немаленькие. Для сравнения, в 2020 году федеральный Фонд медицинского страхования планирует пустить на высокотехнологичную помощь тем, кто не укладывается в рамки ОМС, 103,9 млрд рублей.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

При таком подходе повышенная ставка затронет очень мало людей. Росстат в разбивке по величине зарплат в такие большие суммы как 416 тысяч рублей в месяц даже одним глазком не заглядывает. Верхняя отметка в официальной статистике – 250 тысяч рублей в месяц и больше. Такими доходами могут похвастаться 0,8% работающих граждан. Или без малого 580 тысяч. Сколько из них перебивают 5 млн за год – загадка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786612" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов.

Как именно будут считать налог, пока не очень понятно. Затронет он, понятное дело, высокооплачиваемых специалистов. Но их доход – это не просто получка. Итоговая сумма заработка топ-менеджера складывается из премий и бонусов, которые могут быть привязаны к конкретным результатам – а значит, неизвестны до конца года. А есть еще доходы от депозитов, дивидендов, продажи акций… В отличие от многих россиян, белые воротнички не могут назвать точную сумму, которую заработают за 12 месяцев. А как тогда отчислять НДФЛ каждый месяц?

- Налогообложение по прогрессивной шкале куда сложнее, - сказал «КП» политолог Георгий Бовт. – Одно дело, когда у человека один источник дохода – зарплата. А если таких источников несколько? Разные гонорары, платежи и так далее. В таком случае, вероятно, придется переходить на налоговые декларации. Это добавит головной боли ФНС, потому что каждый человек должен будет подать им документ. И это откроет глаза многим людям на то, сколько они платят государству. Сейчас-то НДФЛ удерживает работодатель и переводит ФНС. А когда сам считаешь цифры, сразу хочется спросить, на что идут твои деньги.

Еще один важный вопрос, на который предстоит найти ответ налоговикам, - кому именно пойдут эти 60 млрд? Дело в том, что НДФЛ зачисляется в бюджеты регионов. Значит ли это, что и потратить деньги можно будет только на детей тех областей, где налоги были собраны? В таком случае, в плюсе будут разве что Москва, Питер, да пара северных регионов, богатых полезными ископаемыми.

Впрочем, президент уверен, что у налоговиков все получится:

- Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.

На другую проблему в прошлом году указывал министр финансов страны Антон Силуанов:

- Богатые найдут пути обойти такое решение. Могут вообще вывести деньги из страны.

Министр финансов Антон Силуанов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Заметим, что раньше при обсуждении повышенных налогов для богатых за руку с этим шло понижение НДФЛ для малоимущих. Сейчас от этой идеи решили отказаться в пользу адресной помощи.

КОНКРЕТНО

Чуть кризис – разговоры о повышении налогов

Тема перехода на прогрессивную шкалу НДФЛ всплывала не раз, и не два. Обычно – в тяжелые времена.

КОГДА

2010

ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Россия еще чувствовала влияние мирового финансового кризиса 2008-2009, начавшегося с проблем на ипотечном рынке США. По итогам 2009-го ВВП нашей страны упал на 8%, и ситуацию наперебой сравнивали с дефолтом 1998-го. Но в отличие от тех времен, у властей были деньги на спасение экономики. Только в 2009-м на эти цели пустили 1,8 трлн рублей. Считается, что этот кризис подвел черту под сытыми нулевыми, а некоторые эксперты утверждают, что Россия до сих пор не преодолела все его последствия и не вышла на уровень 2008 года.

ЧТО ИМЕННО ПРЕДЛАГАЛИ

В Госдуме рассматривали законопроект, предлагавший прогрессивную шкалу НДФЛ. Назвать эту идею налогом на богатых язык не повернется. Например, предлагалось брать 15% от зарплат людей, которые получают в год 600 тысяч рублей. То есть с месячной получкой в 50 тысяч и более. Те, кто мог похвастаться 150 тысячами ежемесячной зарплаты, платили бы с этой суммы 20% и так далее. Не удивительно, что Минфин такую революционную идею не поддержал.

КОГДА

2016-2017

ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Впервые проявились тревожные признаки, с которыми власти будут бороться все последующие годы. Экономика восстанавливалась после кризиса 2014 года, вызванного санкциями Запада. С одной стороны, рост цен замедляется, причем в 2017-м даже до исторического минимума в 2,5%. ВВП тоже постепенно оживал. Но людям от всей этой макроэкономики толку было чуть: хотя статистика показывала рост зарплат, реальные доходы (то есть деньги, которые остаются на руках после всех обязательных платежей) - падали.

ЧТО ИМЕННО ПРЕДЛАГАЛИ

В правительстве прорабатывали повышение НДФЛ для богачей и освобождение от налога для малоимущих – это подтверждала, например, вице-премьер Ольга Голодец. При этом под ударом оказались бы действительно состоятельные люди, с доходами от 7 млн рублей в год – это порядка 600 тысяч в месяц. Правда, год спустя тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос на повестке дня не стоит. Возможно, дело в том, что такая реформа больно ударила бы по самым бедным регионам: богачей там мало или нет вовсе, а живущих за чертой бедности, которые могли сэкономить на налогах, с избытком. А вот депутаты отыгрались на теме по полной. Практически каждая фракция предложила свою схему.

КОГДА

2019

ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Несмотря на все усилия властей, в стране растет бедность: по итогам 2018-го ниже прожиточного минимума получали 12,7% населения. Это влияет не только на тех, кто оказывается за чертой бедности, но на всех россиян: падающий спрос не дает расти экономике.

ЧТО ИМЕННО ПРЕДЛАГАЛИ

В качестве главной идеи называли отмену НДФЛ для малоимущих. Или – как альтернатива – налоговый вычет в размере МРОТ, а то и полутора, то есть 12-18 тысяч рублей. Причем для всех россиян. Мол, нечего брать налоги с самого минимума доходов. Правда, такой вариант признали слишком дорогим для бюджета.

КСТАТИ

В тени прячется 15 трлн рублей

Вместо повышения налогов, пусть и для самых богатых, возможно, властям стоит задуматься о том, чтобы собирать их более тщательно. Ни для кого не секрет, что теневая занятость никуда не делась, но не все осознают ее масштаб.

Несколько месяцев назад Счетная палата опубликовала отчет о собираемости НДФЛ. Аудиторы обращают внимание, что успешно облагается налогом лишь 2/3 доходов россиян. Под «прочими денежными поступлениями» в 2016-м и 2017-м проходили порядка 14,5 трлн рублей. В этой цифре и серые зарплаты, и другие теневые выплаты.

Если эти 14,5 трлн убрать, получится, что россияне тратят намного больше, чем зарабатывают: в 2016 году на 36,2%, в 2017-м на 35,1%. Причем есть 12 регионов, где расходы людей в полтора раза больше их официальных доходов.

В ТЕМУ

Богачи уже платят налог на роскошь

С 2014 года автомобили в России больше, чем средство передвижения. По крайней мере, дорогие иномарки. На железных коней дороже 3 млн рублей действует повышающий коэффициент для транспортного налога. Самый высокий множитель распространяется на авто от 10 до 15 млн в возрасте до 10 лет и машины от 15 млн моложе 20 лет – за них придется заплатить налог в трехкратном размере.

Повышенная ставка действует и на роскошную недвижимость. Если вам посчастливилось стать владельцем квартиры или дома стоимостью больше 300 млн рублей, за такое не грех и раскошелиться. Налог на имущество в таком случае составит 2% от кадастровой стоимости недвижимости.

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