Участник самого первого Парада Победы спустя 75 лет вновь оказался на Красной площади
Одним из почетных гостей парада на Красной площади 24 июня стал ветеран Алексей Кужильный. Здесь он был также в 1945 году в составе особого батальона. Тогда ему вместе с двумястами отобранных бойцов поручили особую миссию — бросать нацистские штандарты к мавзолею в знак победы над Третьим Рейхом.
В мае в Ясиноватой для ветерана провели торжественное шествие в рамках акции «Парад для одного ветерана».
Сейчас ветеран живет в городе Ясиноватая — это Донецкая область. Через журналистов стало известно, что он очень хочет попасть на торжественные мероприятия в Москву в честь 75-й годовщины Победы. Дело взяли на контроль в Совете Федерации и помогли с квотой. Однако из-за коронавирусных ограничений 9 мая большинство мероприятий не состоялось. Но в июне Алексею Николаевичу помогли приехать в Москву.
22 июня — в День памяти и скорби — ветеран Кужильный принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем выступил в патриотическом онлайн-марафоне «Юнармии». Главным подарком для него стал визит на Красную площадь.
Алексею Кужильному 95 лет. Родом он из Днепропетровской области. На фронт он ушел в 16 лет. Был в составе инженерного полка, по специальности — минер. В задачу его полка входило организация минный полей на пути гитлеровских войск. В середине войны его перевели в элитную мотострелковую дивизию в войсках НКВД. После окончания Великой Отечественной, ветеран отправился работать на железную дорогу — руководил ее охраной.
Лучшие кадры парада Победы в Москве.В столице прошёл торжественный марш в честь 75-летия Победы. В этом году парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU