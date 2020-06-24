Ветеран из ДНР, которому Владимир Путин пожал руку, рассказал о Параде 1945 года: «Москва была будто под разноцветным шатром»

На Красной площади 24 июня прошел парад в честь 75-летия Победы. Его ждали, попасть на него хотели многие, его смотрели внимательно. Журналисты обратили внимание, что президент России Владимир Путин поприветствовал ветерана из ДНР Алексея Кужильного. Ему 95 лет. Он приехал из города Ясиноватая. Побывать на параде для него было мечтой, и она сбылась.

Выразил всю ненависть к этой фашисткой тряпке

Алексей Николаевич приехал в Москву за несколько дней до Парада на Красной площади. Вместе с президентом России Владимиром Путиным 22 июня, в День Памяти и скорби, он возложил цветы к Вечному огню в Москве. Президент Владимир Путин пожал ему руку.

Парад Победы ветеран Алексей Кужильный смотрел с трибуны на Красной площади. Он увидел новую технику России и легендарные танки Т-34, вспомнил страшные годы войны и личное участие в Параде Победы 1945 года. Напомним, тогда Парад проводили 24 июня. Воздушную часть Парада тогда отменили из-за ливня, по Красной площади прошли около 40 тысяч солдат. Среди них был и Алексей Кужильный. В конце шествия к подножью Мавзолея были брошены знамена, разгромленных фашистских войск. Несли их в перчатках, демонстрируя, что нести их омерзительно. Алексей Кужильный шел как раз в том особом батальоне, его задача была бросить фашистское знамя к Мавзолею.

- Поравнявшись с Мавзолеем, поворот на право, замедленным шагом подходили к Мавзолею и бросали знамена гитлеровской Германии к ногам победителей. Я был в седьмой шеренге. А лента на замени была такая длинная, что я ее сразу оторвал и крест. А когда бросил знамя, ленту и крест, то выразил всю ненависть к этой фашистской тряпке, - вспомнил Алексей Кужильный во время марафона «Память жива» Юнармии.

В донбасском городе Ясиноватая об Алексее Кужильном и других ветеранах никогда не забывали.

После Парада Победы солдатам дали увольнительную на день. Куда сходить? На Красную площадь. Людей там было много. Как вспоминает Алексей Кужильный, яблоку негде было упасть.

- А сама Москва была будто под разноцветным шатром, так светили прожекторы, в них были разные стекла: красные, желтые, зеленые. Очень красиво было. Это надо было видеть, - вспоминает Алексей Кужильный.

Парад для одного ветерана

В Ясиноватой ветерана тоже уважают и любят. В городе уже несколько лет проводят акцию «Парад для одного ветерана». В этом году она приуроченна к 75-летию Победы. Парад прошел 15 марта для ветеранов Великой Отечественной войны – Лолия Ивановича Бурика и Алексея Николаевича Кужильного. Должны были еще присутствовать Компаниец Николай Харитонович и Кириченко Филипп Иванович, но не смогли по состоянию здоровья.

Ветеранов пригласили к мемориальному памятнику «Ясиноватая – город воинской славы», где их приветствовали мэр города, депутаты и кадеты.

- Они сражались за каждую пядь родной земли, за отчий дом, за своих родных и близких. Мы видели слезы на глазах ветеранов, значит, что им дороги такие акции. Кадеты пели песни военных лет. О ветеранах мы не забываем. Мы гордимся ветеранами, одержавшим Победу над фашизмом, - говорят в администрации Ясиноватой.

За доблестную и отважную службу Алексей Кужильный был награжден в Москве 1945 года орденом Отечественной войны II степени, орденом Защитника Отечества, орденом За мужество III степени, медалью за оборону Кавказа, медалью за Победу над Германией в ВОВ 1941-1945».

На фронт ушел в 17 лет

Родился Алексей Николаевич Кужильный в 1924 году в Межевском районе Днепропетровской области. Когда фашисты напали на СССР, на фронт забрали его отца, а после и ему 17-летнему парню тоже пришлось взять в руки оружие, чтобы защищать Родину. В 38-м Комсомольском инженерном полку он был минером. Приходилось взрывать водные переправы, это происходило еще и под артиллерийскими обстрелами. Алексей Николаевич говорит, что сложно было до момента, когда немецко-фашистские войска были разгромлены в Сталинграде и остановлены на подступах к Кавказу. Потом Кужильного перевели в 278-й саперный полк НКВД, где воевал не только против немецко-фашистских войск, но и против бандеровцев на Западной Украине.

После войны Алексей Николаевич трудился на железной дороге в Ясиноватой. В этом городе Кужильный живет и до сих пор.

- Он работал в военизированной охране, в вагонном депо, штабе гражданской обороны, - рассказывают в администрации Ясиноватой.

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Участник самого первого Парада Победы спустя 75 лет вновь оказался на Красной площади

Одним из почетных гостей парада на Красной площади 24 июня стал ветеран Алексей Кужильный. Здесь он был также в 1945 году в составе особого батальона. Тогда ему вместе с двумястами отобранных бойцов поручили особую миссию — бросать нацистские штандарты к мавзолею в знак победы над Третьим Рейхом (подробности)