2020-06-24T16:34:14+03:00
В мире

Семья Трампа просит суд запретить выход книги племянницы президента

Это будет вторая попытка Мэри Трамп рассказать правду о своем знаменитом семействе
Мария БЕРК
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Книга должна поступить на прилавки 28 июляКнига должна поступить на прилавки 28 июляФото: REUTERS
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В последние дни у американского лидера не ладится с писателями. Сначала Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона за то, что тот решил опубликовать свои мемуары, где Трамп предстает далеко не в радужном свете. Белый дом даже пытался приостановить выход книги, ссылаясь якобы на наличие в ней государственных тайн. Но 23 июня воспоминания Болтона все-таки увидели свет.

Теперь настала очередь племянницы Дональда Трампа – Мэри. Она дочь старшего брата президента Фрэда Трампа-младшего, который умер в возрасте 42 лет в 1982 году. Не так давно женщина объявила, что подготовила книгу о семействе Трамп под громким названием: «Как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Против книги Мэри выступил не лично президент США, а его младший брат Роберт. Он заявил, что в работе его племянницы полным-полно обличительных рассказов о семье действующего американского лидера. Негодуя, Роберт Трамп обратился в суд, чтобы он запретил выход книги. Мужчина добавил, что он сильно разочарован в своей племяннице, решившей пойти против семьи.

- Ее попытка с помощью книги произвести сенсацию и преставить наши семейные отношения в дурном свете после долгих лет безбедной жизни, благодаря семейному бизнесу, является одновременно и неблагодарностью, и насмешкой по отношению к моему покойному брату Фреду и нашим любимым родителям, - заявил Роберт Трамп. - Я и вся моя семья гордимся моим замечательным братом, президентом, и считаем, что поступок Мэри позорит всех.

Книга должна поступить на прилавки 28 июля. Ее выпустит то же издательство, что и мемуары Джона Болтона - Simon & Schuster. Это будет вторая попытка Мэри Трамп рассказать правду о своей знаменитой семье. В 2001 году ей было запрещено публиковать свой рассказ о Трампах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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