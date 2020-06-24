Должно ли государство давать деньги на детей от 16 и старше

Самозанятым теперь можно будет стать с 16 лет. О такой мере объявил в последнем видеообращении к россиянам президент Владимир Путин. В свою очередь выплаты семьям с детьми — ставшие уже знаменитыми 10 тысяч на ребенка - полагаются на «чадушек» как раз в возрасте до 16-ти. Некоторые граждане сделали из этого вывод: это намек на то, что трудовую карьеру современной молодежи надо бы начинать пораньше — с тех самых шестнадцати.

У такого подхода много сторонников. Мол, нечего у родителей на шее сидеть — надо самим учиться хлеб зарабатывать. Часто при этом ссылаются на опыт Запада, где молодые люди рано — как правило, сразу после школы — покидают отчий дом и начинают самостоятельную жизнь.

Немало и аргументов против. Большинство у нас сейчас заканчивает школу к 17 годам. А с «базовым» образованием в объеме 9 классов, которое за плечами у 16-летних, даже и к станку, как в былые советские времена, не пустят — оборудование становится все более сложным и требует знаний и квалификации. Как правило, юноши и девушки в 16-18 лет довольно интенсивно учатся, надо ли от этого дела отвлекаться? А кроме того, и совершеннолетие у нас наступает в 18 лет, а не в 16. Поэтому есть и масса ограничений, связанных с тем, что если работающий подросток что-то нарушит, ответственность за это придется нести родителям.

- Давайте посмотрим на опыт Запада, - прокомментировал «КП» ситуацию проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Самая массовая безработица там характерна именно для молодежи. Поэтому те, кто говорит, что молодежь нынче раньше созревает и много чего умеет уже к 16-ти, слабо представляют себе положение дел на современном рынке труда. Есть, конечно, отдельные личности типа основателя Фейсбука Марка Цукерберга, которые добились успеха в весьма юном возрасте — но это скорее исключение, чем массовое явление. Так сказать, эксклюзивный вариант. Сейчас развитие идет по другому пути — молодежь должна приобретать знания и образование. Время, которое на это необходимо, увеличивается. А занятость в юном возрасте — вынужденная мера, когда семья не может прокормить подросших детей.

- Чего тогда мы хотим добиться, предлагая молодежи становиться самозанятыми в 16 лет?

- Это не более чем мера поддержки. Возможна ситуация, когда молодому человеку, который учится, надо подработать. И тут статус самозанятого может быть в помощь, поскольку позволяет официально выйти на рынок труда, оформить отношения с налоговой службой. Я бы сказал, это хорошо в плане формирования у молодых людей социально ответственного поведения. Не надо придумывать каких -то обходных путей, есть простая система, которую можно использовать, если нужен заработок. Но повторюсь, сейчас желательно стимулировать молодежь на то, чтобы она училась, а не работала. Массовая занятость в 16 -18 лет — это не то, что поддержит нашу экономику.