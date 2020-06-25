2020-06-25T00:15:27+03:00
Политика

Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем

«КП» выяснила настоящие причины и детали задержания бойца исторической роты перед парадом на Красной площади
Виктор БАРАНЕЦ
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Одна из таких рот должна была «играть роль» пехоты времен Великой Отечественной войны и потому была облачена в соответствующую 1945 году форму. Фото EPA/YURI KOCHETKOV/ТАССОдна из таких рот должна была «играть роль» пехоты времен Великой Отечественной войны и потому была облачена в соответствующую 1945 году форму. Фото EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
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- Не надо раздувать из мухи слона, писать о том, что сотрудники военной контрразведки ФСБ якобы предотвратили серьезный инцидент, а тем более — теракт! - раздраженным тоном говорил мне офицер одного из управлений МВД, который вместе с сослуживцами «присматривал за порядком» вокруг парадных коробок. ЧП произошло на его глазах. По рассказу моего собеседника, инцидент выглядел так.

Парадные, так называемые, исторические роты, стояли на исходной позиции в районе Манежной площади. Одна из таких рот должна была «играть роль» пехоты времен Великой Отечественной войны и потому была облачена в соответствующую 1945 году форму. Его подразделение входит в состав в/ч 61899 (27-я отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада имени 60-летия образования СССР, дислоцируется в Теплом стане). Примерно за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем по какой-то причине началась словесная перепалка, дело чуть не дошло до драки. Один из офицеров военной контрразведки (рота была в зоне его ответственности) обратил внимание на эту стычку и предложил командиру заменить строптивого солдата запасным бойцом, - вывести скандалиста из строя и отправить в резерв. Солдату это не понравилось. Он начал «качать права». Тогда офицер-контрразведчик (он был в штатском) призвал его к порядку и напомнил, что надо выполнять командирский приказ. Боец стал «быковать»:

- А ты кто такой?

Офицер представился и еще раз вежливо посоветовал солдату пройти в автобус резерва, рядом с которым стоял легковой автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО).

Тут боец совсем взбеленился, стал кричать. А вдобавок еще и автоматом (пустым ППШ времен войны) разбил стекло машины ФСО.

После этого его и повязали.

По словам моего другого источника-свидетеля (из военной полиции), учинившего ЧП солдата «под конвоем» увезли на допрос в военную прокуратуру.

На вопрос следователя, собирался ли он устраивать какую-либо провокацию на Красной площади, военнослужащий отвечать не стал.

- У меня создалось впечатление, что солдат даже не понял сути вопроса о провокации, - сказал мне военный полицейский. - Сидел растерянный, вся спесь куда-то пропала. Видимо, дошло, что он натворил.

Боец стал ныть, что очень хотел попасть на парад, о своем предстоящем участии в нем несколько раз предупреждал по телефону родню и любимую девушку. Мол, смотрите телевизор. «Но из-за этого козла (фамилия сослуживца) случился облом. Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел»…

- Так вы намеревались устроить провокацию во время парада? - еще раз спросил его следователь.

- А как это? Что это такое? - дрожащим голосом спросил солдат.

В отношении его возбуждено уголовное дело. Светит ему целый букет обвинений — неподчинение командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбление, причинение материального ущерба госимуществу, хулиганство и еще что-то. Я всего не запомнил.

- Ну а как же с подготовкой провокации? - спросил я у собеседника.

- Это еще надо доказать, - ответил он. - Бойца с такими намерениями давно бы вычислили. И он смотрел бы парад по телевизору. Возможно, в камере…

ИСТОЧНИК KP.RU

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