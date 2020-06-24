Чем удивил Парад-2020: Восемь деталей, которые заметили не все

ПОГОДА

Начну с «покровительства» Парада небесными силами, — они сделали сказочный подарок и москвичам, и ветеранам, и участникам грандиозного действа: невероятно щедро и ослепительно (как огонь газосварки) светило солнце, небо над Красной площадью с утра было голубым и чистым, и лишь ближе к 10 утра робко подплыли редкой стаей «любопытные» и торжественно-белые облака. Причем, как по чьей-то команде они выдерживали такую высоту, которая не мешала бы пилотам самолетов и вертолетов показаться народу во всей своей боевой красе.

КОРОНАВИРУС НЕ МАРШИРОВАЛ

Многие накануне Парада любопытствовали: а что, парадные «коробки» будут маршировать в масках? Как видим, этого не случилось. Военные врачи тотально контролировали состояние здоровья парадников вплоть до того момента, когда они выдвинулись к Красной площади, и пришли к выводу, что «эпидемиологическая ситуация в пеших колоннах безопасная» и разрешили снять маски. Видимо, по этой же причине не была устроена «социальная дистанция» и на зрительских трибунах, - ветераны там сидели в прямом смысле плечом к влечу. Любопытная деталь: одни фронтовики сидели в советской парадной форме, а другие принарядись в современную и одновременно историческую - образца 1945-го (с воротником-стойкой).

Многие накануне Парада любопытствовали: а что, парадные «коробки» будут маршировать в масках? Как видим, этого не случилосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Когда парадный кабриолет Аурус №0001-МО министра обороны Сергея Шойгу остановился под аркой Спасской башни, мне показалось, что даже куранты замерли и перестали тикать перед важностью момента. Шойгу перекрестился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786798" frameborder="0"></iframe> Шойгу перекрестился перед парадом Победы.

У этого «ритуала» министра обороны — любопытная история. Кремлеведы мне рассказывали, что арка Спасской башни, под которой проезжал Шойгу, всегда была частью храма. А несколько лет назад, во время реконструкции, там нашли икону, которую в советские времена верующие московские люди спрятали в каменный тайник. Чтоб его не осквернили. И под этой аркой в былые века все входившие или въезжавшие в Кремль, или наоборот – выходившие и выезжавшие из него, - всегда крестились.

Говорят, что несколько лет назад один из археологов рассказал Шойгу эту историю. И он решил последовать стародавнему ритуалу. Позже Сергей Кужугетович признался мне, что в тот момент больше всего беспокоился о том, чтобы Парад прошел без сучка и задоринки. И просил благословления… Потому и сейчас министра можно было понять. Ведь при подготовке к Параду служивые люди пролили литры пота! И все ради того, чтобы 24 июня с блеском пройти по Красной площади.

КОРТИК

Когда Шойгу на своей машине (надраенной до зеркального блеска так, что глядя в ее бока можно было бриться) объезжал парадные коробки, я обратил внимание на его кортик. Он был «нестандартным», больше, чем обычный офицерский кортик. Министр уже не первый раз берет его на Парад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786737" frameborder="0"></iframe> Министр обороны приветствует войска.

Года два назад я попытался узнать историю этого оружия. Оказалось, что это кортик маршала Георгия Жукова! Когда Московским военным округом командовал нынешний начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов, он сказал Шойгу, что этот кортик Жуков в свое время сдал в службу ракетно-артиллерийского вооружения, где он на складе и лежал. И вот тогда министру пришла идея – а не взять ли этот кортик на Парад?

И теперь кортик Жукова увидел Парад Победы не только 1945-го, но и 2020-го. И еще одна любопытная деталь. В 1945-м на Параде Победы при объезде войск министром было решено заменить торжественную мелодию Баха — музыкой Глинки. Ода русского композитора звучала и сейчас.

АКЦЕНТЫ

Если кто-то считает, что речи президента России на Парадах Победы одинаковы, он ошибается. Каждый раз появляются новые акценты в оценках Победы как в России, так и за рубежом. Есть немало желающих переписать историю войны. Тут вам и «Советский Союз первым напал», и «Красная Армия плохо воевала», и «без союзников СССР не победил бы».

Путин в своей речи дал ответы и на эти перекосы, воздал должное мужеству советских солдат (пару сотен из них сидели за его спиной — на трибунах). Путин хорошо знает, что в России есть разное отношение к Параду. Есть люди так называемого оппозиционно-либерального толка, которые говорят и о «победобесии», и о «бряцании оружием». Путин растолквал им суть парада: он нужен нам в честь победителей, «в честь правды»…

СТРОЙ

Когда из-за коронавируса было принято решение отложить Парад Победы до лучших времен и тренировки прекратились, а потом действо назначили на 24 июня, я грешным делом подумал, что за три недели пешие, «броневые» войска и летчики не успеют как следует подготовится. Но прошли, как мы видели, блестяще.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786751" frameborder="0"></iframe> Пешая часть парада Победы - 2020.

Только им известны «тяготы и лишения» интенсивных (ежедневных!) тренировок при «африканской» жаре под 30 или под тропическим дожем. А еще я обратил внимание, что среди иностранных участников парада шли подразделения стран, которые, мягко говоря, сегодня находятся не в лучших отношениях.

Недавно подрались на своей границе индусы с китайцами, напряженка и у азербайджанцев с армянами из-за Карабаха. Вот и подумалось: «Может наша парад сыграет и миротворческую роль?». Хотелось бы. Трогательной была сцена, когда президенты стран, подразделения которых участвовали в параде, почтительно вставали при прохождении своих воинов. А президент Сербии при этом ярким жестом еще и приложил кулак к сердцу…

Если кто-то считает, что речи президента России на Парадах Победы одинаковы, он ошибаетсяФото: REUTERS

БРОНЯ

Колонну тяжелой боевой техники Парада открывала внушительная группа фронтовиков — танков Т-34 и самоходок Су-100. Эта грозная сила (в прямом и переносном смысле) «попортила немало крови» фашистам. И слово «Победа» на их стальных бортах говорит о многом. Они ковали Победу от Москвы до Берлина. Броневые ветераны-старички и стальная «молодежь» нашей армии были на Красной площади в одном строю. Причем, некоторые виды современной боевой техники «выходили в свет» впервые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786759" frameborder="0"></iframe> Военная техника на параде Победы - 2020.

По Красной площади впервые прошли:

танки Т-90М и Т-80БВМ,

боевые машины пехоты «Курганец-25»,

танк «Армата» с 57-мм боевыми модулями,

боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок»,

реактивная система залпового огня «Торнадо-С»,

тяжелая огнеметная система ТОС-2,

зенитная ракетная система С-300В4,

а также береговой ракетный комплекс «Бал».

А были еще машина дистанционного разминирования «Листва», и боевая машина инженерной системы дистанционного минирования с совершенно мирным именем «Земледелие». Впервые показался на военном параде модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Были и хорошо знакомые нам межконтинентальные стратегические ракеты «Ярс», и оперативно-тактические комплексы «Искандер», и зенитные системы С-400 и С-350.

Парад стал своего рода генеральным смотром боевой техники разных поколений, а заодно и отчетом перед ветеранами-фронтовиками о том, что у детей, внуков и правнуков есть чем защищать Отечество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786766" frameborder="0"></iframe> Видео пролета камеры через ствол в башню танка во время парада.

ВОЗДУХ

Ну а что касается воздушной части парада, то она повторяла «поднебесное действо» 9 Мая: армия показала свои лучшие боевые крылья и «вертушки». Включая новейшие истребители Су-57 и Миг-31 с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» под брюхом и модернизованные вертолеты Ка-52.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786768" frameborder="0"></iframe> Воздушная часть парада Победы - 2020.

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