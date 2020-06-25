«Какие ножки!»: Пугачева на пляже показала фигуру без прикрас

Алла Пугачева и в молодости не баловала фанатов съемками в бикини. Во-первых, во времена ее молодости подобные фотосессии не были приняты, а во-вторых, певица всегда боролась с лишними кило, которые умело скрывала под пышными балахонами. Но вот ноги у артистки всегда были красивыми. В подтверждение этому бывший биограф Пугачевой и Киркорова фотохудожник и режиссер Роман Родин выложил в своем Инстаграме архивное фото певицы. На снимке Пугачевой около 45 лет, она стоит на пляже в купальнике «свим-дресс» и в тон ему легкой куртке.

- Какие стройные ножки у Аллы Борисовны! - восхитились поклонники артистки.

В свою очередь, фотограф объяснил, мол, снимок сделан на гастролях в Болгарии.

romanrodin1959 А это Золотые Пески 1994 год !

- А это «Золотые Пески» 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию - Олег Непомнящий (бывший концертный директор певицы) и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на «Золотых Песках», -написал в своем Инстаграме Роман Родин.

Чуть позже Родин объяснил, что на самом деле артистка в то утро не купалась в море, а просто вышла позагорать, но замерзла, поэтому и накинула на плечи куртку.

- Море ледяное тогда было, - вспоминает фотограф. - Во время фото Алла Борисовна и Олег Наумович смотрят на Филиппа Киркорова, который стоял на балконе. Как раз в те годы Филипп и Алла были вместе. А потом мы все вместе пошли «худеть» в ресторан. Диета у нас была отменная — сыр и вино, - смеется Роман Родин.

Напомним: Олег Непомнящий, изображенный на снимке рядом с АБ, был ее директором в 80-е годы. Потом довольно плотно работал с Филиппом Киркоровым. Четыре года назад Непомнящий умер от инфаркта. До последних дней, уже не работая с Пугачевой, он вспоминал певицу очень тепло, отмечая не только ее вокальные способности, но и магические.

- Рыжая ведьма с магическим кристаллом в нежных руках, наделенная способностью слышать беззвучное и видеть невидимое, в сопровождении свиты, достигла Дальнего Востока, - так Олег Наумович отзывался о гастролях Пугачевой.- Над Владивостоком в безупречной синеве гомонили чайки, и корабли осторожно подходили к пристани, боясь пораниться о чуждую им плоть земли. Прогнозы погоды дышали спокойствием, и когда Алла вскользь обронила при мне фразу:

- Завтра будет цунами, - я не без ехидства подумал о том, как она вывернется из ситуации, когда ничего не произойдет.

Будучи уверен, что так оно и получится, на девяносто девять процентов, и великодушно оставляя ей один шанс из ста на правильность догадки и погрешность метеослужбы, я даже на досуге придумал за нее парочку отговорок. Например, после концерта она вполне могла сказать, что было настоящее цунами аплодисментов - и кто бы стал ей возражать?

На следующий день где-то в Японском море случилось землетрясение, и на Владивосток обрушилось цунами, средь бела дня, при ясном солнышке, пятнадцатиметровые волны сносили все на своем пути. Подобные сверхъестественные происшествия вполне можно было счесть знамениями каких-то грядущих перемен, но Алла сама относилась к ним легко и заражала этой легкостью все вокруг, - вспоминал директор АБ в своей книге «Однажды наступит завтра».

В течение нескольких дней Пугачеву терзали уговорами возложить цветы к Вечному огню. Алла терпеть не могла показухи в любом виде, но обстоятельства, поклонники, чиновники всегда пытались вынудить ее поступиться чем-то, а у нее не всегда хватало сил этому противостоять. Не знаю, какие доводы приводились военными и штатскими, но, в конце концов, Алла согласилась.

Она купила огромный букет, и мы поехали к монументу. Там нас уже ждала такая огромная толпа народу, какая бывает у подобных сооружений разве что на девятое мая.. или двадцать третье февраля. Мы медленно двинулись к мемориальной плите. Караульные матросы стояли не моргая и, казалось, не дыша. Я шел совсем рядом с Аллой, касаясь ее локтя, и она, почти не разжимая губ, произнесла:

- Смотри, сейчас что-то произойдет.

Мы подошли к огню. Алла медленно наклонилась, чтобы положить букет... и в этот миг погасло пламя. Повисла напряженная тишина. Газ продолжал с легким шипением выходить из трубы, один из караульных ожил и нервно начал чиркать спичками. Кто-то из наших музыкантов поднес зажигалку, и мы еле успели отпрянуть от высокого столба пламени.

- Ну вот, я же говорила. Не надо было..,. Я же не хотела, - бормотала Пугачева сердито.

Если бы все это происходило в средние века, ее непременно сожгли бы на костре. На собственном опыте знаю, как она умеет, ни слова не говоря, излучать энергию, которая просто парализует волю. Сколько раз бывало, что она не желала чего-либо знать и слушать, и я, вопреки своему намерению, не мог открыть рот. С годами я научился с этим бороться, готовил речь заранее, и без предисловий выпаливал ее не глядя ей в глаза, а лучше - отвернувшись. Ее колдовским способностям подчинялись даже неодушевленные предметы: заглохшая машина заводилась, как только Алла считала до тринадцати. Эти странные явления не могли не восхищать, и пугали одновременно.

Кстати сказать, дар перевоплощения также всегда считался печатью дьявола, и "грех лицедейства" - не последний в списке христианских грехов.