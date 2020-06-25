Отчего Солнце начинает светить как Луна, и почему женщины страдают от адской усталости

Анастасия Арсенёва

«Железный аргумент»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Книга эта посвящена железодефицитной анемии. И не стоит думать, что это какая-то редкая болезнь, которая вас никогда не коснется: наоборот, она, возможно, давно уже вас коснулась, и даже может погубить ваших детей. По крайней мере, автор - детский гематолог - начинает рассказ с описания девочки с пороком сердца и ДЦП, которая весила всего 10 килограммов и которую нельзя было оперировать из-за низкого гемоглобина. После встречи с этой пациенткой Анастасия Арсенёва и поняла, что хочет посвятить жизнь лечению женщин (железодефицитная анемия у детеи почти всегда бывает следствием скрытого дефицита железа у их матерей). Более того: анемия и саму женщину лишает энергии и физических сил, усиливает тревожность и склонность к депрессии, ослабляет иммунитет… То есть лечить женщин нужно даже не ради потомства, а просто ради них самих (у них потребность в железе выше, чем у мужчин).

В книге описаны истории тех, кто впрямую столкнулся с анемией: у кого-то она маскировалась под хроническую усталость, кому-то портила карьеру, кого-то лишала красоты, кого-то - сна. Есть там и тест на скрытый дефицит железа, и рассказ о том, как он портил женщинам жизнь несколько веков назад, когда врачи ничего о нем не знали, и, конечно, рассказ о том, как справиться с этой напастью. «Железный аргумент» мгновенно вышел на верхние строчки рейтинга в интернет-магазине «Лабиринт», отзывы на него восторженные («Лучшая книга о здоровье, которую я прочитала за много лет», «Браво! Книга, которую надо прочитать всем женщинам!»)

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Дмитрий Быков

«Палоло, или Как я путешествовал»

Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Не стоит думать, что это сборник очерков о путешествиях а-ля «Непутевые заметки». Это коллекция ранних и многими забытых заметок Дмитрия Быкова, опубликованных в разных изданиях - «Огонек», «iностранец», «Собеседник» - в 90-е и начале 2000-х (самый поздний текст датируется, кажется, 2012 годом). И собственно к путешествиям некоторые привязаны очень условно (например, пронзительный эротический мемуар о романе юного Быкова с наивной омичкой Катей вошел в книгу лишь потому, что она мечтала уехать в Чикаго - и именно там, только без Кати, разворачивается финал).

Вот Быков в 1994-м отправляется в Нью-Йорк с мечтой повидать Бродского, так с ним и не знакомится (а он был так близко!) - и через пару лет в качестве некролога публикует текст «Как я не встретился с Бродским». Вот Быков в 2001-м проводит ночь с кубинской проституткой (ничего такого - верный супруге, он всего лишь готовит острый репортаж). Вот в 2006-м он едет в Перу, в селение под названием Nahui - его манит этот загадочный топоним, и он с восторгом узнает, что местная виноградная водка называется «писка», и к ней подают филе морской свинки, на местном наречии именуемой «куй». А в 1991-м он, опять же завороженный топонимом, выходит из поезда на крошечной станции Ежиха - и пишет про нее очень симпатичное эссе, почти что стихотворение в прозе… Для студента филфака, который решил написать диплом о становлении Быкова как литературоведа и прозаика - должно быть, весьма ценный материал.

Александр Кушнир

«Майк Науменко. Бегство из зоопарка»

Издательство «Выргород»

Майк Науменко, один из самых талантливых и обаятельных ленинградских рок-музыкантов, прожил короткую жизнь — он умер в конце августа 1991 года, когда ему было всего 36. И его вряд ли можно назвать народным героем, как Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя: «Сладкая N», «Дрянь» или «Пригородный блюз» не стали такими же хитами, как музыкальные блокбастеры «Аквариума» или «Кино». Журналист Александр Кушнир, в частности, пытается ответить на вопрос: почему? В его книге описан не только расцвет Науменко и его группы «Зоопарк», но и угасание его карьеры и жизни, медленный, занявший несколько лет распад.

Вроде бы судьба героя не обещала стать трагической: он родился в хорошей ленинградской семье, с детства обожал книги, в школе в совершенстве выучил английский (прозвище Майк ему подарила учительница), в седьмом классе влюбился без памяти в рок-н-ролл и «Битлз». В юности познакомился с Борисом Гребенщиковым, а заодно — всей рок-н-ролльной тусовкой Ленинграда. Кушнир очень тщательно восстанавливает романтическую, волшебную атмосферу их юности («Жилище Гребенщикова представляло собои кипящий котел, где водилось много рыбы, и вся она круглосуточно хохотала»). Но потом «внутренний огонек Науменко стал потихоньку гаснуть». Сказались и вымотанность от бесконечных гастролей, на которых Майк выступал все хуже, и то, что песни просто перестали писаться, и странная подозрительность по отношению к иностранцам (он не хотел общаться с Джоанной Стингрей, раскручивавшей ленинградских рок-музыкантов на Западе), и, конечно, увлечение алкоголем. «Крепким Михаил не был никогда: мечтателем — да, знатоком музыки — да, интеллигентным — да. Но — не крепким…» - говорил о нем Гребенщиков. С каждой страницей «Бегство из зоопарка» все меньше и меньше напоминает лирическое «Лето» Кирилла Серебренникова, где главным героем тоже был Майк: это грустная книга.

Gaius Anonimus (Гай Аноним)

«Вокруг Апокалипсиса»

Издательство Acta Diurna

Гай Аноним - это интернет-проект, возникший несколько лет назад в ЖЖ и фейсбуке: его авторы переписывали актуальные новости так, как будто действие их разворачивается в Древнем Риме. Например, Путин выступал как «божественный Цезарь Август», Наталья Поклонская - как «жрица богини Фемиды Поклоника», и так далее - «сенатор Милоний», «оратор Навальний», «беглый царь Колхиды Сакашид». Все это было очень весело и элегантно, но потом авторы переключились на серьезную историческую литературу. Они выпустили уже две книги про Карфаген, Рим и то, что было после падения Римской империи - а вот теперь вышел великолепный том про высокое Средневековье, написанный Андреем Мартьяновым и Стасом Литвиновым.

Никаких шуточек в книгах уже нет (хотя удивительная легкость изложения сохранилась). Теперь Гай Аноним развенчивает мифы и стереотипы о Средних веках. Не верьте фильмам, в которых эта эпоха показывается серой и унылой - на самом деле там очень ценились яркие краски, и мужчины, и женщины стремились носить венки из цветов, заводить красивых домашних певчих птиц, украшать дома броскими половиками и ковриками. И не верьте легендам, что Средневековье было «немытым»: целая глава посвящена разнообразнейшим банным процедурам, которые тогда очень любили. При этом бед в Средневековье хватало. Тут и «климатический пессимум» VI века, аномальное глобальное похолодание, когда Солнце днем светило, как Луна, голубоватым светом, и, казалось, почти не грело (причиной, вероятно, стало извержение вулкана или падение метеорита, наполнившее атмосферу пылевой взвесью). И мучительное ожидание Апокалипсиса, намеченного примерно на 1000 год (когда ничего не случилось, дату несколько раз передвигали, расслабившись только примерно к середине XI века). И периоды страшного голода (отзвуки которых сохранились в народных сказках, где детей все время кто-то пытается съесть). И эпидемия Черной смерти, которая была для Европы страшнее, чем Вторая мировая война…

Еще Гай Аноним устраивает прогулку по давно исчезнувшему Парижу (как вам, например, многоэтажная виселица Монфокон, на которой можно было повесить пятьдесят человек одновременно? А она стояла в городе 450 лет!) Рассказывается и об Инквизиции, которую, согласно популярному мнению, хлебом не корми - дай кого-нибудь сжечь (на самом деле она была не такой кровожадной), и о «великом ученом Джордано Бруно» (на самом деле - полоумном самовлюбленном мистике; миф о гениальном просветителе, убитом за пропаганду гелиоцентрической системы, был придуман итальянцами только в XIX веке и научной критики не выдерживает).

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Юрий Грымов, режиссер:

Вы будете потрясены «Обещанием на рассвете»

- Недавно закончил книгу, которая мне очень понравилась – «Петр Фоменко. Энергия заблуждения». Я был знаком с Петром Наумовичем, имел с ним очень приятельские отношения. Мы с ним много говорили о кино, в моих фильмах снимались актеры из его театра. И, наверное, это единственный человек, чье мнение о моих собственных театральных работах я сегодня хотел бы услышать… В книге о нем вспоминают люди, хорошо его знавшие, в том числе общие наши знакомые. Очень интересная книга, честная, открытая, мне она реально очень понравилась.

А из современной классики могу порекомендовать потрясающую книгу Ромена Гари «Обещание на рассвете». Он великий писатель, и это уникальная книга о любви матери к ребенку, ребенка к матери, мужчины к женщине. Я вам гарантирую, что вы будете потрясены. Эта книга - абсолютный свет, которого нам иногда сейчас не хватает.