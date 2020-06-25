TikTok приглашает выпускников присоединиться к онлайн-выпускному

TikTok, ведущая платформа для создания коротких видео, поддержала всероссийскую акцию «Выпускной вечер», организованную Министерством просвещения РФ. Инициатива TikTok #TikTokВыпускной призвана создать дух праздника и сделать его по-настоящему незабываемым: выпускники могут творить и веселиться, наряжаться и праздновать, и, конечно, запечатлеть эти моменты в формате коротких видеороликов. Для этого платформа подготовила тематические челленджи, серию выступлений музыкальных артистов и прямые трансляции с инфлюенсерами.

Чтобы помочь выпускникам со всей России подготовиться к празднику, TikTok запустил челлендж #ПлатьеНаВыпускной, собравший более 20 млн просмотров всего за один день. Платформа предлагает участникам показать, как лучше подобрать наряд на праздник, и поделиться своими образами или макияжем в формате коротких креативных видеороликов. TikTok также подготовил программу прямых эфиров с инфлюенсерами, чтобы вдохновить выпускников и помочь им подготовиться к важному событию. В своих аккаунтах популярная блогер Наталья Ящук и стилист Игорь Андреев поделятся модными советами и лайфхаками для создания идеального образа на выпускной – как для девушек, так и для юношей. Челлендж уже поддержало Министерство просвещения в своем официальном аккаунте @minprosvet.

Чтобы сделать выпускной по-настоящему трогательным и запоминающимся, TikTok приглашает пользователей снять короткий творческий видеоролик с самыми значимыми, эмоциональными и веселыми моментами этого вечера и добавить хэштег #Выпускной2020. Кроме того, платформа подготовила специальный стикер «На танцполе», который поможет сделать видео по-настоящему атмосферным.

TikTok также привлек популярных артистов: Фогель, Rasa, Алена Швец, и Andro поздравят выпускников с окончанием школы и исполнят свои лучшие треки в прямом эфире на своих аккаунтах. Fogel и Rasa выступят 27 июня, а Алена Швец и Andro – на следующий день, 28 июня. Расписание концертов и прямых трансляций доступно на специальной странице в приложении, на которую можно перейти через баннер.

«Этот год был непростым для всех, включая выпускников, которые последние несколько месяцев находились на домашнем обучении. Мы хотим отпраздновать с ними выпускной - важное событие в их жизни, которое должно быть насыщено позитивными и радостными эмоциями. Мы призываем их воплотить свои креативные идеи и запечатлеть воспоминания о своем выпускном вечере в формате коротких видеороликов. Мы также пригласили популярных музыкальных исполнителей, которые посвятят свои выступления выпускникам», – комментирует Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.