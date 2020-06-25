2020-06-25T14:28:55+03:00
Экономика

Россиянам могут разрешить пожизненно закреплять за собой телефонный номер

Его даже можно будет передавать по наследству
Влад СМЕРТИН
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Граждане России смогут закрепить за собой номера своих сотовых телефонов.Граждане России смогут закрепить за собой номера своих сотовых телефонов.Фото: Shutterstock
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Граждане России смогут закрепить за собой номера своих сотовых телефонов. Это позволит не бояться, что неиспользуемый номер передадут другому абоненту, и в перспективе даже передавать цифры по наследству. Такие нормы содержит законопроект, который внесли в Госдуму депутаты Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.

Дело в том, что сейчас наши номера на самом деле нам не принадлежат. Сотовые операторы позволяют клиентами ими пользоваться. Разумеется, пока те платят деньги. С неактивными sim-картами, которые не пользуются и баланс которых не пополняют, компании не церемонятся. Их блокируют, а номер через какое-то время передают новому абоненту. Как долго sim-карта может быть неактивна и не прийти в негодность, зависит от конкретного оператора. Обычно это срок от 90 дней до года. Отсюда истории о коллекторах, которые донимают людей, которые им ничего не должны — им просто не посчастливилось выбрать номер, который раньше принадлежал должнику.

- Право собственности абонента на свой номер еще более важно и актуально, когда на него завязан бизнес человека, - уверен депутат Госдумы Дмитрий Ионин. - Например, он ведет популярный канал в мессенджерах, торгует на криптовалютных биржах или имеет какой-либо другой онлайн-бизнес. Оставшись без доступа к номеру, пользователь может потерять доступ к своему аккаунту и понести финансовые потери.

Далеким от мира соцсетей людям поясним, что номер мобильного тут действительно очень важен. На многих сайтах его просят «привязать» к аккаунту, чтобы можно было зайти на страничку с его помощью. А Телеграмм, который в России недавно перестали блокировать, и вовсе завязан не на логины и пароли, а именно на номер сотового.

И если вы думаете, что невелика потеря — какой-то аккаунт в Telegram, вы заблуждаетесь. Этот мессенджер — одна из самых активно развивающихся площадок для торговли. И речь не о чем-то запрещенном законом, а о самых обычных товарах. По данным аналитиков рекламной сети Admitad, в прошлом году через Telegram в России продали товаров на 1,1 млрд рублей. И это только прямые продажи! А есть еще рекламные посты, заказные публикации и многое другое. Да и сама по себе аудитория дорого стоит — в прямом смысле. Еще в 2017 году автор Телеграм-канала «Бывшая» Артур Чапарян продал его за 1,2 млн рублей. С тех пор цены только выросли.

Собственно, депутаты и не скрывают, ради кого писался законопроект. Дмитрий Ионин назвал его «законом о защите прав владельцев Telegram-каналов» - у себя в телеграм-канале, разумеется.

А нам-то что? Многие инициативы законодателей в сфере IT и сотовой связи, будь то отмена роуминга внутри страны или пресловутый пакет Яровой, научили народ, что за все заплатят пользователи — через рост абонентской платы. В этот раз, обещают депутаты, все будет по-другому.

- Законопроект предусматривает передачу номера в собственность как дополнительную услугу. Оператор обязан будет ее предоставить только по желанию самого абонента, - отметил Ионин. - Такой подход позволит, например, передавать номера по наследству.

Операторы сотовой связи пока не прокомментировали, готовы ли они продавать номера с концами и за какие деньги. Кроме того, законопроект только внесен в Госдуму, далеко не факт, что другие депутаты его поддержат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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