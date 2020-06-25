Голосование по поправкам пройдет без буфетов и детей

В четверг в России началось общероссийское голосование о поправках в Конституцию, которое для минимизации риска заражения коронавирусом продлится с 25 июня по 1 июля. Всего в стране приступили к работе свыше 96 тысяч участковых избирательных комиссий в 85 регионах. Будет использоваться дистанционное и надомное голосование для тех, кто не имеет возможности добраться до участка.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия участков 1 июля. По закону на подсчет отведено пять дней, но скорее всего сам процесс будет завершен уже к следующему утру. Останется только огласить итоги.

Опасность коронавируса - главная особенность нынешнего голосования. Поэтому на участках уделяется максимальное внимание соблюдению мер безопасности. Каждому пришедшему выдают маску, перчатки, антисептик и ручку. А вот традиционных буфетов на участках не будет, как и павильонов торговли. Центризбирком просит не брать с собой и детей, как это бывает обычно.

Подробности о голосовании читайте в нашей вкладке.

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