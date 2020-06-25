2020-06-25T13:19:33+03:00
Политика

Песков пытался проголосовать за день до открытия участков

В Кремле держат в секрете, как и когда будет голосовать по поправкам Путин
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Дмитрий Песков.Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что пытался проголосовать по поправкам в Конституцию за день до открытия официального голосования.

- Я зарегистрирован на сайте мос.ру, три дня назад отправил заявку через сайт, - сказал он. - Пытался вчера проголосовать, но естественно, ничего не работало, потому что не было еще голосования.

Но зато, когда голосование началось, у спикера Кремля получилось отдать свой голос с легкостью.

- Сегодня, пока ехал на работу, в машине проголосовал, - заявил Песков. - Решил и проверить, как все работает, и проголосовать.

При этом пресс-секретарь главы государства не сообщил, когда и в каком виде будет голосовать Владимир Путин. Он указал на то, что президент тоже может выбрать любой вариант.

- Он может воспользоваться возможностью электронного голосования, и может досрочно посетить избирательный участок, и прийти туда 1 июля, - описал эти варианты Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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