Вместо «зарплаты в сто тысяч рублей» русские моряки получают в Греции по 300 лет тюрьмы

Три месяца назад эта статья вышла в «КП» под рубрикой «Своих бросаем?». О том, как наши моряки (по сути — обычные парни из небогатой русской глубинки) устраиваются на работу «перегонщиком яхт по Средиземноморью» с обещанной зарплатой от ста тысяч рублей и выше. Вербовщик — простите, работодатель — заливается соловьём в соцсетях, готов даже заплатить за перелёт до порта отплытия, обычно где-то на юго-западном побережье Турции. Краткий курс хождения под парусами — и отдаём концы навстречу вожделенному гонорару.

Вот только вместо богатых туристов — в условленном квадрате на борт посудины поднимаются мигранты. Их транспортировка — выгодный бизнес: владельцы судна кладут в карман плату за билет в Европу — до 10 тысяч евро на человека. Эти деньги для «беженца» иногда собирают всей деревней (попав в богатую страну наподобие Германии, тот быстро отобьёт взнос); иногда жертвуют международные правозащитные организации левого толка. Впрочем, кто и на какие финансы организует поток мигрантов в Европу — тема совершенно отдельная.

Ну и вы понимаете, почему вербовщики специально набирают на эти «чёрные яхты» простых парней из стран СНГ без опыта и знания языков. Любой бывалый мореман учил международное право и прекрасно знает: контрабанда живого товара — тяжкое преступление. Поймают — и амба. Суды Греции, например, практикуют сложение сроков по нескольким эпизодам дела: приговор в сто, двести, четыреста лет тюрьмы — обыденное явление.

Именно на эту удочку попались десятки россиян, которые, не подозревая подвоха, работали членами экипажа на таких «чёрных яхтах» — и в разные время были задержаны греческими пограничники. И до сих пор сидят там в тюрьме, многие — уже по году и более. Без знания языка и нормального адвоката.

Вступиться за них некому, особенно сейчас, в коронавирусном хаосе. Разве что мы, журналисты, можем вновь напомнить об их историях. Которые, увы, написаны под одну грустную копирку.

Иван Возниковцев, Константин Семёнов. Оба — из Ижевска, оба — 1979 года рождения.

«В связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами и необходимостью обеспечивать больную мать, он, будучи единственным кормильцем в семье, дал согласие на временную подработку сроком на один месяц в компании, которая предлагала работу матросом на парусной яхте в Италии и Черногории по перевозке туристов. Имел функции лишь матроса, информации о пассажирах-мигрантах и об истинных целях работодателей не имел, его использовали втёмную». Это из письма родителей Возниковцева.

Иван Возниковцев.

Обоих мужчин вместе с «чёрной яхтой» задержали в августе 2019 года у берегов Греции. С тех пор — сидят в афинской тюрьме «Коридалло». Тюремное начальство периодически приносит им какие-то процессуальные документы на греческом языке.

Константин Семёнов.

Cуд по делу Возниковцева и Семёнова назначен на 21 июля 2020 года. Но по сей день они не видели в глаза ни адвоката, ни переводчика. «Семёнов имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, состояние ухудшилось, нет доступа к медицинскому обслуживанию, его неоднократно переселяли из камеры в камеру, оказывая психологическое давление», — говорят родные.

Антон Каррамов, Платон Давыдов. Обоим — чуть за 30. Из Сочи. Задержаны греческими властями в нейтральных водах. В ноябре 2019 года приговорёны к 395 годам (!) лишения свободы и штрафу в 6,28 млн евро.

Платон Давыдов.

При этом в ту же Германию мигранты приезжают тысячами даже во время коронавируса, а их встречают не тюрьмой, а лозунгами «Fluechtlinge willkommen» («беженцы, добро пожаловать»). Вот такие двойные стандарты.

Алексей Золотов, 1996 года рождения. Нижний Новгород.

«Во время транспортировки пустой яхты по открытому морю — капитан-турок погрузил с резиновых лодок пассажиров-мигрантов. На возражения Золотова — последовали угрозы жизни и жизни его семьи и принуждение вести яхту в Италию…» (Из письма матери).

«10 февраля 2019 года состоялся суд, Золотову был предоставлен греческий адвокат, говорящий на английском языке без переводчика, что делало невозможным объективное изложение его позиции по делу… Суд приговорил моего сына к 341 году тюремного заключения и штрафу в 850 тысяч евро».

Алексей Золотов.

И таких, как они, в греческих тюрьмах сейчас томится по меньшей мере 26 человек. Вдобавок, в том корпусе «Коридалло», где сидят Семёнов, Возниковцев и Каррамов, недавно ввели карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса. Потом, к счастью, ковид не подтвердился. Но сколько переживаний!

По мнению родных, парни не преступники, а жертвы. Ведь билет в Турцию и курсы морского дела вербовщик оформляет, как твой долг — вернёшь, мол, с зарплаты. А когда на борт посудины поднимаются мигранты и матросы ожидаемо начинают протестовать (мол, на такое мы не подписывались) — их начинают стращать: тогда возвращайте «кредит». Кабала, угрозы.

…После предыдущих публикаций «КП» и других СМИ начало более активно работать наши дипломаты, на некоторые суды стали приходить сотрудники российского консульства. И всё же: надежды у родных мало.

Или всё-таки — «своих не бросаем»?..