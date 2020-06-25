«Это будет моя самая потная фотка!»: Звезды кино, музыки и Comedy Club сыграли подпольный футбольный матч

К этому матчу готовились к обстановке полной секретности. Почти как в шпионском романе про конспиративные встречи, явки и пароли. Правда, с оговорками. Подпольно должны были встретиться не двойной агент и его «куратор», а примерно человек сорок. А то и пятьдесят. Поэтому шу-шу-шу в чатиках действительно придавали мероприятию легкий лоск заговора.

Хотя, казалось бы, чего такого? Ну, собрались две любительские футбольные команды. С одной стороны - футбольный клуб «Артист», за который выступают известные музыканты, актеры и ветераны футбола. С другой - FC Comedy Club, в составе которого - не только узнаваемые телевизионные лица с ТНТ, но и сценаристы, продюсеры.

Да, уже выходим из режима самоизоляции. Да, тренировки на открытом воздухе уже разрешены. А вот зрители на трибунах - пока еще нет. Даже в Премьер-Лиге разрешили продавать лишь 10% билетов и рассаживать публику на безопасной социальной дистанции. На товарищеском матче двух звездных сборных, понятно, такой режим не создать. Поэтому и готовили эту игру в секретности, сразу договариваясь между собой: никаких зрителей. Да и то без накладки не обошлось. Изначально матч назначили на небольшом стадиончике приМКАДного подмосковного города. Но за несколько часов до матча капитану «Артиста» перезвонили и сказали, что матча не будет. Мол, про игру прознали в городской администрации и играть запретили. Побоялись, что набежит на трибуны куча фанаток и тогда какой, к черту, режим самоизоляции?! В общем, игру пришлось срочно переносить в другой город. (Какой - не скажем).

ПРЕДЫГРОВЫЕ СЕЛФИ

Фанатки, пусть и не больше десятка, все равно каким-то образом появились. Но, правда, никаких безумств не совершали. У входа в корпус, где раздевалки, пара девчонок поймала для селфи звезду модного шоу «Импровизация» на ТНТ Антона Шастуна. Двухметровый комик, уже переодетый в фирменную красную форму «Камеди», сверкнул в камеру улыбкой и убежал на разминку. Через полминуты на этом же месте остановился для пары совместных фото еще один герой «Импровизации» Дмитрий Позов.

- Победа будет за нами. Это точно! - коротко прокомментировал будущую игру Позов.

- О! А у нас на этом стадионе несколько лет назад пробы на фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» были, - увидев поле, присвистнул защитник ФК «Артист» актер Сергей Суслов («Восьмидесятые», «Глухарь», «Воронины»). - Сюда собрали более-менее играющих в футбол актеров, устроили нам просмотр с игрой. Планировалось, что часть съемок пройдет на Кипре, но потом…

Что «потом», я не услышал - отвлекся на чье-то громкое «Ого-го!». Кто-то из редких зрителей так отреагировал на появление у кромки поля человека в красном. Это был бывший нападающий московского «Динамо» и казанского «Рубина» Алексей Медведев. Высоченный и поджарый. «Ветеран» в его случае слово условное. Человек всего года три как профессиональную карьеру завершил. И вот сегодня должен дебютировать в составе сборной Comedy Club. Мда, достанется соперничек защитникам «Артиста»…

Звезды кино, музыки и Comedy Club сыграли подпольный футбольный матч. Фото: Ирина Цыплакова

В ПОИСКЕ

- Мы сейчас в поиске, - объясняет мне вратарь FC Comedy Club Дмитрий Величко. (Когда-то он был автором команды КВН Краснодарского края, ставшей чемпионом в 2010-м, а теперь работает за кадром многих проектов ТНТ). - Но все-таки для нас важно не просто набрать сильных футболистов и за их счет побеждать. Мы и сами хотим прогрессировать, сыгрываться. Опытные игроки, конечно, нужны. Но при этом они еще должны подойти команде по характеру. Люди у нас, сам понимаешь, творческие.

Среди узнаваемых творческих людей в красной форме тем временем к коллективной разминке присоединяются известные в прошлом КВНщики, а ныне креативные сотрудники разных проектов ТНТ - Дмитрий Шпеньков («25-я»), Давид Мурадян (Сборная Пятигорска), стендапер Роман Косицын («Факультет»).

На другой половине поля в это время готовится «Артист» - бывший продюсер Данко, Лады Дэнс и Ирины Салтыковой Матвей Аничкин, солист Casual Алексей Яшин, основатель «Слота» Игорь Лобанов, экс-полузащитник «Спартака» Валерий Шмаров и бывший защитник «Локомотива» Юрий Дроздов.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЯ ЧЕРДАНЦЕВА

На первых минутах «Артист» поджал соперника на его половине поля. Там активничал 17-летний сын спартаковца Шмарова Егор. На противоположном «берегу» огромный Антон Шастун пытался обогнать в борьбе за мяч чужих защитников, но пока не получалось.

Вскоре Егор Шмаров открыл счет, убежав от оборонцев Comedy и пробив с острого угла в дальний.

«Артист» создал еще несколько хороших моментов, но забить не смог. Тогда казалось, что это лишь вопрос времени. Но ситуацию переломил выход Алексея Медведева (см. выше). Он ка-ак начал носиться в атаке «комедиантов»!

В одном из таких прорывов вратарю «Артиста» пришлось сносить чужого нападающего. Пенальти. Удар с точки четко реализовал Роман Косицын - как дал под перекладину, только его (мяч) и видели. А потом Медведев отличился уже сам.

Второй тайм вообще стал для «Артиста» весьма неудачным. В их ворота мячи начали залетать один за другим. Отличился Антон Шастун. Потом еще два гола забил Медведев. Потом другой бывший профессиональный игрок Денис Лактионов (он даже за сборную России поиграл). «Артист» в концовке встречи ответил еще одним точным ударом Егора Шмарова. Потом еще пара убойных моментов была, но не сложилось…

Итог - 6:2 в пользу FC Comedy Club.

Впрочем, после финального свистка никто не плакал. Поулыбались, сделали совместное фото, пожали друг другу руки (и тут же побежали в раздевалки - к душевым и санитайзерам).

Правда, перед этим многим снова пришлось задержаться для фоток с фанатами. Две школьницы подскочили к Шастуну.

- Это будет моя самая потная фотка! - пошутил комик и откланялся.

«2:6 - это потому что я не играл! - написал после матча в Инстаграме полузащитник «Артиста», известный телекомментатор Георгий Черданцев, который пропустил матч. - Играл бы - было бы 2:10». (Ну и смайлик, конечно).

Впрочем, «артисты» теперь надеются на реванш. Слава богу, карантин снят, можно тренироваться, почти целое лето впереди…

КОНКРЕТНО

ФК Артист - FC Comedy Club 2:6 (первый тайм - 1:1)

Голы: Егор Шмаров (2) - Роман Косицын (пенальти), Алексей Медведев (3), Антон Шастун, Денис Лактионов.