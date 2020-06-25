2020-06-25T19:20:54+03:00
Общество

Американская полиция: Сын Никиты Хрущева покончил с собой

Наследник бывшего советского лидера проживал «за океаном» почти 30 лет
Алексей ОСИПОВ
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Сергей Хрущев проживал последние годы в США, в 1999 году он принял американское гражданствоСергей Хрущев проживал последние годы в США, в 1999 году он принял американское гражданствоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О смерти сына бывшего советского лидера Никиты Хрущева стало известно 18 июня. Тогда сообщалось, что 85-летний ученый и политолог скончался в американском штате Род-Айленд от естественных причин.

Но вчера одна из крупнейших американских газет «The New York Times» опубликовала заметку, из которой следует, что Хрущев-младший покончил с собой. По сведениям издания, в полицию Крэнтона (город где жил сын генсека компартии СССР) поступил звонок от Валентины Голенко, жены Никиты. Она сообщила о чрезвычайной ситуации в ее доме, и прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело Сергея Хрущева и оружие. Поскольку не было найдено никаких улик, свидетельствующих о насильственной смерти, стражи порядка удостоверили факт самоубийства.

Дополнительные подтверждения этой информации в департаменте здравоохранения штата Род-Айленд получили РИА Новости, в документах которого также зафиксирован факт кончины Хрущева от огнестрельного ранения.

Правда, сама Валентина Голенко в сообщениях для СМИ опровергает самоубийство, заявляя, что ее муж умер от старости.

Напомним, Герой Социалистического Труда (получил высокую награду за разработки в ракетостроении) Сергей Хрущев проживал последние годы в США, в 1999 году он принял американское гражданство.

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Вдова Сергея Никитича - Валентина Голенко - рассказала об этом обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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