Начинается расследование того, как Запад вмешивается в российское голосование по поправкам в Конституцию. «Спящие» проснулись. Подрывную работу в России они ведут на деньги иностранных фондов. Разбором провокаций уже занимается комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. Ее представитель Андрей Климов выступил с заявлением о фейках, которые распространяют сторонники блогера Алексея Навального.

- Новое значение в нагнетании протестных настроений придаётся распространению лживых сведений, которые теперь часто именуют фейками. Так, «Радио Свобода» сообщило 9 июня о письме якобы членов некой участковой избирательной комиссии, которая будто бы отказывается работать на всероссийском голосовании из-за угрозы коронавируса, - отметил Климов. - После проверки выяснилось, что авторство этой новости принадлежит сторонникам гражданина Навального — Волкову и Степановой. Более того, и после разоблачения данная тема муссируется зарубежными пропагандистскими СМИ.

Кампания Запада продолжается уже пять месяцев.

- Например, 9 июня Deutsche Welle выступила с критикой процедуры общероссийского голосования. К слову, для изменения Конституции самой ФРГ достаточно решения двух палат парламента Германии. Немцы вообще за свою Конституцию прямо не голосовали, зато с момента принятия базового текста основного закона ФРГ его объём за счёт разнообразных последующих поправок втрое превысил первоначальный, - отметил Климов.

Агенты должны были выпустить десятки роликов, которые поливают грязью президента России. Запад действует через оппозиционное движение «Нет». Как заявили в Совфеде, к провокациям причастна политконсультант Наталия Шавшукова. Она проходила обучение в США на курсах политического лидерства, организованных Госдепом.

- В практическом плане немалая надежда возлагается Западом на организации типа ШМС, или Школы местного самоуправления. Работа последней непосредственно связана с именем гражданки Шавшуковой. Её базовая специальность — социальная и политическая психология. Иными словами, Шавшуковой хорошо знакомы методы манипуляции массовым сознанием, - сообщил Андрей Климов. - Ещё два года назад она прошла обучение в Соединённых Штатах на курсах политического лидерства, организованных Госдепом США, и в настоящее время взаимодействует с двумя американскими фондами — Ned и Free for Russia. От названных фондов на регулярной основе поступает финансирование для подготовки оппозиционных кандидатов в депутаты разных уровней. Финансируют американцы и тренинги вышеназванной ШМС, проходящие в Москве и в ряде других регионов.