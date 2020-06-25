«Жили в достатке! В семье Михаила Ефремова был водитель»: доходы популярного артиста в год достигали 40 миллионов рублей

56-летний Михаил Ефремов последние лет десять зарабатывал прилично, поэтому семья жила в достатке. Жене предлагал не работать, но та не соглашалась. Так как у Ефремова и Кругликовой трое несовершеннолетних детей школьников, то в семье были помощники. До пандемии, последнее время условия у всех изменились. А теперь еще глава семейства Михаил Ефремов на неопределенное (пока) время остался без работы: после того, как артист совершил смертельное ДТП, он под домашнем арестом ожидает решения суда. Рассказываем, как был устроен быт семьи известного артиста Михаила Ефремова.

«Миша редко отказывался от работы, потому что трудоголик», - любит говорить его жена Софья Кругликова. Еще и потому, что нужно было обеспечивать и нынешнюю семью с тремя несовершеннолетними детьми и помогать трем детям от предыдущих браков. «Безотказный папочка» - так называют Ефремова за глаза, потому что бывшим женам никогда не отказывал. А всех своих взрослых детей обеспечил недвижимостью в столице. Ефремов детей очень любит, поэтому и свадьбы организовывал, и жилье Никите и Коле купил, а Анну-Марию поселил в квартиру, которая досталась ему по наследству от мамы.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова за годы их супружеской жизни сменили ни одно жилье. В начале отношений прожили три года в двушке Софьи в центре Москвы, когда родилась вторая дочь перебрались в трешку на улице Ефремова, а после появления сына переехали в еще более просторную квартиру в Плотниковском переулке. Квартиру приобрел Михаил Ефремов. Здесь сейчас под домашним арестом и находится артист. А его жена с детьми еще в марте самоизолировались в Подмосковье – в загородном доме. Теперь навещают отца – Софья недавно привозила дочек к мужу.

Кругликова преподавала в Гнесинке, в Институте современного искусства, как звукорежиссер работает на мероприятиях, и на студии с музыкантами. В этом году из-за пандемии работа у нее временно остановилась. Раньше, когда у Софьи были и лекции в институте, и работа на студии, порой командировки – ее подстраховывали няня и водитель. Его услуги были необходимы, чтобы координировать перемещения детей. Помимо школы ведь еще есть и музыка, и спорт, и другие дополнительные занятия. Основные домашние хлопоты и воспитание детей всегда было на Софье. Стоит отметить, что жена Михаила Ефремова вообще не употребляет алкоголь – не выносит спиртное. Михаил Ефремов периодически предлагал жене оставить работу, но она не сдавалась: «Мужчине интересна женщина, которая интересна кому-то еще». Так что Софья работала, бывало – хвасталась: мол, муж, зная ее любовь к тюльпанам, таскает ей их охапками. Подарки Ефремов жене и детям всегда дарил дорогие.

Друг семьи рассказывает kp.ru: «Ефремов щедрый, тратил легко. Жила семья в достатке. Друзьям и знакомым помогал, поэтому сбережений больших нет, конечно. Но никто не распродает недвижимость. В Юрмале дома остаются – это любимое место отдыха Софьи с детьми. Миша туда любит приезжать – для его астмы воздух там подходящий. Адвокатов двух ему сразу же подруга их семьи посоветовала и позвонила, наняла – это ее знакомые, обращались сразу к ним, и они сразу же согласились. Если возникнет необходимость в деньгах, то у Миши достаточно друзей».

Доходы артистов нестабильны, не всегда полностью задекларированы (речь в основном о заказниках). Но Михаил Ефремов последние годы был востребован – снимался в кино и в сериалах, гастролировал со спектаклями (как приглашенный артист «Современника» и с антрепризой), поставил спектакль в «Современнике», планировался другой, выступал с моноспектаклями, был востребован на закрытых мероприятиях. Доходы артиста с такими активностями в «урожайные годы» могут доходить до 40 – 50 миллионов рублей в год. Гонорары за проекты, которые выйдут в этом году, Михаил Ефремов уже получил.