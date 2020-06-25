Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

Михаил Ефремов больше двух недель находится под домашним арестом после смертельного ДТП, которое он спровоцировал в центре Москвы 8 июня. Актер находится в своей квартире в Плотниковом переулке вместе с пятой женой Софьей Кругликовой и тремя несовершеннолетними детьми. Кроме того, его посещают трое старших детей - Никита, Николай и Анна Мария. А вот бывшим женам видиться с артистом по закону запрещено, так как они не являются ему близкими родственниками.

"Он в плохом состоянии. Еще не отошел от шока. К себе врачей не вызывает для обследования или для лечения. Он никого не вызывает к себе. Для этого разрешение следователя не нужно, он может так пригласить", - рассказал адвокат Михаила Ефремова.

По его словам, его подзащитный до сего момента никогда не привлекался даже к административной ответственности. "У него все нарушения только за незаконную парковку - он просто не умеет пользоваться телефоном, чтобы за парковку платить. Он даже скоростной режим никогда не нарушал", - заверил защитник.

Адвокат отметил, что Михаил Олегович действительно употреблял спиртное. "Пил по праздникам, он пил, когда были мероприятия. Он не пил каждый день. Вы знаете, он один из самых высокооплачиваемых актеров в России. Если бы он был хроническим алкоголиком, кто ему бы дал такие гонорары и такие роли, в которых он снимался?", - задал адвокат риторический вопрос.

Что касается уголовного дела, то его невозможно прекратить с примирением сторон, хотя Ефремов умышленно никого и не убивал. "Это преступление неумышленное. Это не частное обвинение, чтобы с примирением сторон прекратили. Невозможно прекратить уголовное дело с примирением сторон".

Актер постоянно повторяет, что готов нести наказание, понимает, что может сесть в тюрьму. Более того, он готов усыновить детей погибшего Сергея Захарова. "Он к этому готов. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю", - рассказал адвокат в эфире "Эха Москвы".

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя, однако родня Захарова помощь не приняла.