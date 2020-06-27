Как идет закрытый суд по разводу Пелагеи

Днем 26 июня в Никулинском районном суде Москвы стало ясно, что прогнозы сбылись – представители хоккеиста закрыли процесс от слушателей и прессы. Понять Ивана Телегина можно – зарабатывает спортсмен прилично. А поскольку в бракоразводном процессе заявлен иск Пелагеи Телегиной к Ивану Телегину о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, то будут обсуждать и эти суммы и все остальное «совместно нажитое».

Адвокат известного спортсмена Марианна Мировая от вопросов прессы «ушла». Правда представитель хоккеиста не стала скрывать, что алименты будут выплачены по решению суда. Но других вариантов уже нет. А ведь еще недавно расходились без претензий. Но, как показало время, не вышло.

Рассмотрение дела по существу наконец-то начнется 9 июля. К этому времени вряд ли уже супруги успеют договориться без вмешательства посторонних. Год назад Пелагея и Телегин закончили свою историю любви: знаменитый хоккеист счастлив в новых отношениях, а певица воспитывает дочь. Суд должен будет установить алименты для 3-летней Таисии Телегиной. Суммы контракта с ЦСКА Ивана Телегина не секрет среди хоккеистов. Поэтому четвертая часть его дохода в месяц - это примерно миллион рублей.

Дом, который был куплен после брака Телегиных. Фото: Руслан Вороной.

Если звезду хоккея, допустим, включат в состав сборной на ЧМ-2021, то дополнительные выплаты за этот турнир также будут учтены, как и рекламные контракты и прочее – алименты платят со всех доходов. Суд при определении суммы алиментов будет учитывать выплаты Телегина на старшего ребенка 4-летнего Марка (от гражданского брака) – там речь идет о фиксированных выплатах по договоренности.

Рассталась пара прошлым летом, а объявить об этом пришлось вынужденно полгода назад, когда Телегина засняли на одном из концертов с новой пассией хозяйкой турфирмы Марией Гончар. Тогда Пелагея проявила благородство и прокомментировала расставание после трех лет брака:

«Несмотря на то, что любой развод малоприятный процесс - мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено».

Квартира Пелагеи на западе Москвы находится в элитном доме. Фото: Руслан Вороной.

Но время вносит коррективы в прежние договоренности: интересно, почему именно у именитых спортсменов не получается сохранить договоренности и решать вопросы в досудебном порядке. Вспомните: все громкие бракоразводные процессы последних лет по алиментам и разделу имущества среди наших звезд были связаны именно со спортсменами – Аршавин, Кержаков, Тарасов, Глушаков…

Пелагею понять можно: муж после расставание показал свое отношение и ответственность за ребенка. Как любая мать, она защищает ребенка – поэтому и определяет алименты через суд. Ведь мужчины, погрузившись в омут новых отношений, часто забывают о данных обещаниях. А после суда – клуб будет переводить нужную часть зарплаты в счет алиментов.

Во время бракоразводного процесса будет решаться судьба «совместно нажитого». Во время брака был приобретен загородный дом в 20 км от Москвы – особнячок на 20 сотках земли. Пелагея нанимала дизайнера, вложила немало средств в ремонт и обустройство недвижимости. Дом покупали без ремонта, поэтому процесс был затратным. Он должен был стать семейным гнездышком пары с ребенком.

До брака своей жилплощади у Ивана Телегина не было – клуб снимал ему квартиру. А у Пелагеи уже много что было – артистка, между прочим, даже в рейтинге Forbes богатых звезд страны была обозначена с доходом за год в $1,7 млн. До брака у артистки певицы было и жилье на Таганке. После замужества Пелагея справляла новоселье в трешке на улице Нежинской – это был подарок ее мамы, которая переехала в квартиру на Таганку. Семья с ребенком обустроилась тут, а параллельно делали ремонт в доме. После того, как супруги разъехались, Пелагея осталась в квартире, и обсуждалось, что дом останется Ивану. Но со временем поведение одного из супругов внесло коррективы в прежние договоренности. Теперь все финансовые вопросы решит суд.

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